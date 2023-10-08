اعضای هیات اجرایی انتخابات مجلس در خوروبیابانک معرفی شدند

احمدرضا طحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نشستی که با حضور معتمدان محلی، اعضای هیأت نظارت بر انتخابات و اعضای حقوقی هیأت اجرایی برگزار شد، هشت عضو اصلی و پنج عضو علی البدل دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان خوروبیابانک برگزیده شدند.

وی ادامه داد: به ترتیب کسب آرا، آقایان مرتضی شمسایی، حجه الاسلام محمد باقر طباطبایی، سید علی قاضوی، مهدی علیخانی، حمزه بشیر، حسن سیف، احسان فرخ و علی اکبر سلیمی به عنوان اعضا اصلی هیأت اجرایی انتخابات در شهرستان خور و بیابانک انتخاب شدند.

فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان خوروبیابانک در ادامه گفت: در انتخابات انجام شده، آقایان حسین غلامرضایی، مختار نبوی، حجه الاسلام جعفر نوری، محمدرضا افلاکی و محمدرضا فیروزی به عنوان اعضای علی البدل این هیأت برگزیده شدند.

وی افزود: طبق قانون انتخابات، فرماندار ریاست هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را بر عهده دارد و نماینده دادگستری و رئیس اداره ثبت احوال، اعضای اداری و حقوقی هیأت اجرایی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در یازدهم اسفند سالجاری برگزار می‌شود.