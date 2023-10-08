هزینه تحصیل هر دانشجوی پزشکی ۱۲ میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل باقری فرد ظهر یکشنبه در نشست با گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اظهار داشت: شمار دانشجویان رشته پزشکی در ۲ سال گذشته به سه هزار و ۵۲۰ نفر افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: همچنین در ۲ سال گذشته شمار دانشجویان دندانپزشکی نیز در کشور ۴۶۵ نفر افزایش داشته که هزینه هر دانشجوی این رشته بیش از ۱۳ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه پزشکی عمومی ایران مورد تأیید مجامع بین المللی است، افزود: یکی از اعتبارات جهانی ایران، کیفیت فعالیت‌های پزشکی است و این امر مربوط به کیفیت آموزش است.

باقری فرد عنوان کرد: یکی از مهمترین مطالبات افزایش ظرفیت است و برای افزایش تعداد متخصصین و پزشکان نیاز است زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت پزشکی عمومی در کشور و تربیت نیروها در حد مطلوب است، گفت: افزایش ظرفیتی که در کشور انجام شده مورد تأیید وزارت بهداشت نیست اما در نشست‌های متعهد، نیازهای واقعی دانشگاه‌های علوم پزشکی ارزیابی شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: برخی از مشکلات نیازمند اصلاح قانون و برنامه است که باید در راستای رفع مشکلات تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

وی گفت: افزایش حقوق دستیاری به حقوق پزشکی عمومی دستور کار ویژه است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا حدودی این تغییر حقوق را پذیرفته است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۴۰ درصد از اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت را اعضای هیأت علمی علوم پایه تشکیل می‌دهند و باید اذعان داشت که نوع نگرش هیأت علمی بالینی برای وزارت بهداشت برابر است و هیچ تمایزی ندارد.

باقری فرد ماندگاری اعضای هیأت علمی را یکی لز مشکلات این حوزه بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: تعهد از سوی دانشجو اجرایی می‌شود اما به محض پایان تعهد، به سرعت محل خدمت را ترک می‌کند که در این راستا مشکلاتی ایجاد می‌شود.

وی گفت: در موضوع ارتقای هیأت عملی تنها پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و توانمندی‌های فرد ملاک نیست و افراد بر اساس کارکرد و نقش وی در ارتقای دانشگاه و مسئولیت پذیری اجتماعی برای ارتقا ارزیابی می‌شوند.