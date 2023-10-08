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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹

معاون آموزشی وزارت بهداشت: 

هزینه تحصیل هر دانشجوی پزشکی ۱۲ میلیارد ریال است

هزینه تحصیل هر دانشجوی پزشکی ۱۲ میلیارد ریال است

اراک- معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هزینه تحصیل هر دانشجوی پزشکی ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل باقری فرد ظهر یکشنبه در نشست با گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اظهار داشت: شمار دانشجویان رشته پزشکی در ۲ سال گذشته به سه هزار و ۵۲۰ نفر افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: همچنین در ۲ سال گذشته شمار دانشجویان دندانپزشکی نیز در کشور ۴۶۵ نفر افزایش داشته که هزینه هر دانشجوی این رشته بیش از ۱۳ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه پزشکی عمومی ایران مورد تأیید مجامع بین المللی است، افزود: یکی از اعتبارات جهانی ایران، کیفیت فعالیت‌های پزشکی است و این امر مربوط به کیفیت آموزش است.

باقری فرد عنوان کرد: یکی از مهمترین مطالبات افزایش ظرفیت است و برای افزایش تعداد متخصصین و پزشکان نیاز است زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت پزشکی عمومی در کشور و تربیت نیروها در حد مطلوب است، گفت: افزایش ظرفیتی که در کشور انجام شده مورد تأیید وزارت بهداشت نیست اما در نشست‌های متعهد، نیازهای واقعی دانشگاه‌های علوم پزشکی ارزیابی شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: برخی از مشکلات نیازمند اصلاح قانون و برنامه است که باید در راستای رفع مشکلات تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

وی گفت: افزایش حقوق دستیاری به حقوق پزشکی عمومی دستور کار ویژه است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا حدودی این تغییر حقوق را پذیرفته است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۴۰ درصد از اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت را اعضای هیأت علمی علوم پایه تشکیل می‌دهند و باید اذعان داشت که نوع نگرش هیأت علمی بالینی برای وزارت بهداشت برابر است و هیچ تمایزی ندارد.

باقری فرد ماندگاری اعضای هیأت علمی را یکی لز مشکلات این حوزه بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: تعهد از سوی دانشجو اجرایی می‌شود اما به محض پایان تعهد، به سرعت محل خدمت را ترک می‌کند که در این راستا مشکلاتی ایجاد می‌شود.

وی گفت: در موضوع ارتقای هیأت عملی تنها پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و توانمندی‌های فرد ملاک نیست و افراد بر اساس کارکرد و نقش وی در ارتقای دانشگاه و مسئولیت پذیری اجتماعی برای ارتقا ارزیابی می‌شوند.

کد مطلب 5905864

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