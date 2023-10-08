وزیر کشور عراق حرم حضرت معصومه (س) را زیارت کرد+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالامیر الشمری» وزیر کشور عراق با سفر به شهر مقدس قم به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) مشرف شد و بارگاه ملکوتی بانوی کرامت را زیارت کرد.

وی پس از اقامه نماز و قرائت زیارتنامه با حضور بر مزار مراجع و علمای فقید مدفون در حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) برای آن فاتحه قرائت کرد.

برخی از زائران عراقی نیز در زمان حضور وزیر کشور عراق در حرم مطهر حضرت معصومه (س) با وی عکس یادگاری گرفتند.

عبدالامیر الشمری پس از زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، به دیدار تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) رفت و در این دیدار آیت الله سعیدی نشان فاطمی حرم مطهر را به وی اهدا کرد.

سید مجید میراحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین، سید محمد آقامیری استاندار قم و سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان قم وزیر کشور عراق را همراهی کردند.