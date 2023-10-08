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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد؛

ترخیص ۲ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی در مازندران

ترخیص ۲ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی در مازندران

ساری- رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیش از دو هزار دستگاه خودرو و موتور سیکلت از توقیف گاه های استان تخلیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان، در مدت زمان ذکر شده، نسبت به برگزاری مزایده برای دو هزار و ۲۴۹ دستگاه اتومبیل و موتور سیکلت فرسوده و رسوبی توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، طی دو مرحله اقدام شده است.

وی ادامه داد: طی این مدت از مجموع رقم فوق الذکر، مجموعاً دو هزار و ۱۲۸ دستگاه اتومبیل و موتور سیکلت توسط پلیس راهور و بنیاد تعاون فراجا در مازندران از پارکینگ‌های توقیفی استان تخلیه و اسقاط شده است.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: مرحله سوم برگزاری مزایده و اسقاط وسایل نقلیه توقیفی از پارکینگ‌های استان نیز با طی مراحل قانونی در حال انجام است و ان شاء الله طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امسال، تمامی پارکینگ‌های توقیفی استان تعیین تکلیف خواهند شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در بازدید اخیر خود از پارکینگ‌های تصادفات استان، ضمن انتقاد از وضعیت نگهداری وسایل نقلیه به عنوان اموال مردم، دستور داده بود در کمترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف و تخلیه وسایل نقلیه از توقیف گاه‌های استان توسط مراجع ذیربط اقدام شود.

کد مطلب 5905893

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