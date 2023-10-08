۶ هزار خودروی عمومی در کردستان گازسوز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش نوکانی ظهر یکشنبه در جلسه رؤسای نواحی۹ گانه منطقه کردستان اظهار کرد: از ابتدای آغاز اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی تاکنون پروسه تبدیل ‏بیش از ۶ هزار دستگاه خودرو در استان کردستان انجام شده است. ‏

وی افزود: هم‌اکنون هفت مرکز تبدیل خودروهای دوگانه سوز در استان فعال ‏بوده که ۳ مرکز آن در سنندج، ‏‎۲‎‏ مرکز در بیجار، یک مرکز‎ ‎در قروه و سقز به شهروندان خدمات ارائه می‌دهند.

وی یادآور شد: با توجه به تداوم اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای ‏عمومی صاحبان خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی می‌توانند در سامانه ‏https://gcr.niopdc.ir‏ ثبت نام کنند.

نوکانی به بازدیدهای دوره‌ای کارشناسان این منطقه از ۵۴ جایگاه سی. ان. جی استان پرداخت و افزود: در راستای ‏تحقق حقوق شهروندی، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، توجه به مقررات ‏ایمنی و رعایت معیارهای اداره استاندارد و تعامل با اداره استاندارد خوشبختانه وضعیت استاندارد ‏سازی جایگاه‌های استان مطلوب است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده نفتی منطقه کردستان به فعال بودن ۳۳۸ نازل درجایگاه‌های سی. ان. جی استان اشاره کرد و افزود: ‏کالیبراسیون دیسپنسرهای همه جایگاه‌ها انجام و گواهینامه سلامت از اداره استاندارد دریافت ‏شده است.

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت مناسب ارائه سوخت سی. ان. جی در ۵۴ جایگاه به شهروندان اظهار داشت: مصرف روزانه سی. ان. جی در استان ۴۹۰ هزار متر مکعب است که با توجه به ظرفیت مصرف یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعبی سی. ان. جی در جایگاه‌های استان، این میزان مصرف فقط ۴۰ درصد از ظرفیت‌های جاده شده در این خصوص است.‏

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با بیان مزایای اقتصادی و زیست ‏محیطی استفاده از سوخت سی. ان. جی اضافه کرد: این شرکت از ایجاد جایگاه سی. ان. جی توسط ‏سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان استقبال می‌کند و فرآیند ارائه مجوز برای احداث آن را تسهیل کرده است.‏