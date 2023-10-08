۶ هزار خودروی عمومی در کردستان گازسوز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش نوکانی ظهر یکشنبه در جلسه رؤسای نواحی۹ گانه منطقه کردستان اظهار کرد: از ابتدای آغاز اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی تاکنون پروسه تبدیل بیش از ۶ هزار دستگاه خودرو در استان کردستان انجام شده است.
وی افزود: هماکنون هفت مرکز تبدیل خودروهای دوگانه سوز در استان فعال بوده که ۳ مرکز آن در سنندج، ۲ مرکز در بیجار، یک مرکز در قروه و سقز به شهروندان خدمات ارائه میدهند.
وی یادآور شد: با توجه به تداوم اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی صاحبان خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی میتوانند در سامانه https://gcr.niopdc.ir ثبت نام کنند.
نوکانی به بازدیدهای دورهای کارشناسان این منطقه از ۵۴ جایگاه سی. ان. جی استان پرداخت و افزود: در راستای تحقق حقوق شهروندی، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، توجه به مقررات ایمنی و رعایت معیارهای اداره استاندارد و تعامل با اداره استاندارد خوشبختانه وضعیت استاندارد سازی جایگاههای استان مطلوب است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده نفتی منطقه کردستان به فعال بودن ۳۳۸ نازل درجایگاههای سی. ان. جی استان اشاره کرد و افزود: کالیبراسیون دیسپنسرهای همه جایگاهها انجام و گواهینامه سلامت از اداره استاندارد دریافت شده است.
این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت مناسب ارائه سوخت سی. ان. جی در ۵۴ جایگاه به شهروندان اظهار داشت: مصرف روزانه سی. ان. جی در استان ۴۹۰ هزار متر مکعب است که با توجه به ظرفیت مصرف یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعبی سی. ان. جی در جایگاههای استان، این میزان مصرف فقط ۴۰ درصد از ظرفیتهای جاده شده در این خصوص است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان با بیان مزایای اقتصادی و زیست محیطی استفاده از سوخت سی. ان. جی اضافه کرد: این شرکت از ایجاد جایگاه سی. ان. جی توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی در استان استقبال میکند و فرآیند ارائه مجوز برای احداث آن را تسهیل کرده است.
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