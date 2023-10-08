قاتل فراری در حمیدیه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاظم نیسی با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال وقوع یک فقره درگیری که منجر به قتل در شهرستان حمیدیه شد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل تیم ویژه‌ای از کارآگاهان مجرب موضوع به صورت میدانی بررسی و با تلاش شبانه‌روزی و اقدامات فنی، قاتل متواری پس از ۶ ماه شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه گفت: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلافات ملکی با مقتول عنوان کرد.

سرهنگ نیسی با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار صادره روانه زندان شد، تاکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود به منظور پیشگیری از وقوع اعمال مجرمانه در مواقع بروز اختلافات از درگیری با مجرمان پرهیز و موارد را بلافاصله از طریق مراجع قضائی و انتظامی پیگیری کنند.