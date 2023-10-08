  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۹

فرمانده انتظامی حمیدیه:

قاتل فراری در حمیدیه دستگیر شد

قاتل فراری در حمیدیه دستگیر شد

حمیدیه- فرمانده انتظامی حمیدیه از دستگیری قاتل فراری در عملیات ضربتی پلیس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاظم نیسی با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال وقوع یک فقره درگیری که منجر به قتل در شهرستان حمیدیه شد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل تیم ویژه‌ای از کارآگاهان مجرب موضوع به صورت میدانی بررسی و با تلاش شبانه‌روزی و اقدامات فنی، قاتل متواری پس از ۶ ماه شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه گفت: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلافات ملکی با مقتول عنوان کرد.

سرهنگ نیسی با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار صادره روانه زندان شد، تاکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود به منظور پیشگیری از وقوع اعمال مجرمانه در مواقع بروز اختلافات از درگیری با مجرمان پرهیز و موارد را بلافاصله از طریق مراجع قضائی و انتظامی پیگیری کنند.

کد مطلب 5905934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها