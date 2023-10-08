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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۳

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد؛

کشف تمام قتل‌های انجام شده با سلاح گرم در کرمانشاه

کشف تمام قتل‌های انجام شده با سلاح گرم در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی تمام قتل‌هایی که با سلاح گرم در کرمانشاه انجام شده، کشف شده است.

سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بالا رفتن آمار قتل با استفاده از سلاح در استان کرمانشاه طی ماه‌های گذشته، اظهار کرد: طی شش ماهه امسال تمام قتل‌هایی که با سلاح گرم در استان رخ داده کشف و قاتلین دستگیر شده‌اند

وی با بیان اینکه طرح جمع آوری سلاح گرم در استان اجرایی می‌شود، افزود: کسانی که سلاح جنگی در اختیار دارند باید بدانند که حتی اگر از آن استفاده هم نکرده باشند برای آنها پرونده امنیتی تشکیل می‌شود و حبس‌های طولانی مدت در انتظار آنها خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از تشکیل بانک اطلاعاتی سارقان سابقه دار به منظور کنترل هدفمند این افراد در استان خبر داد و گفت: برخورد با مالخران اموال مسروقه نیز با جدیت دنبال می‌شود چرا که اعتقاد داریم جرم آنها حتی بیشتر از افراد سارق است و قطعاً به سختی توسط دستگاه قضائی برابر قانون مجازات خواهند شد.

حاجیان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور بیش از ۱۷۶ طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان اجرا شده که عمده آنها در بحث مبارزه با سرقت و مواد مخدر بوده است.

کد مطلب 5905949

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