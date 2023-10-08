سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بالا رفتن آمار قتل با استفاده از سلاح در استان کرمانشاه طی ماه‌های گذشته، اظهار کرد: طی شش ماهه امسال تمام قتل‌هایی که با سلاح گرم در استان رخ داده کشف و قاتلین دستگیر شده‌اند

وی با بیان اینکه طرح جمع آوری سلاح گرم در استان اجرایی می‌شود، افزود: کسانی که سلاح جنگی در اختیار دارند باید بدانند که حتی اگر از آن استفاده هم نکرده باشند برای آنها پرونده امنیتی تشکیل می‌شود و حبس‌های طولانی مدت در انتظار آنها خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از تشکیل بانک اطلاعاتی سارقان سابقه دار به منظور کنترل هدفمند این افراد در استان خبر داد و گفت: برخورد با مالخران اموال مسروقه نیز با جدیت دنبال می‌شود چرا که اعتقاد داریم جرم آنها حتی بیشتر از افراد سارق است و قطعاً به سختی توسط دستگاه قضائی برابر قانون مجازات خواهند شد.

حاجیان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور بیش از ۱۷۶ طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان اجرا شده که عمده آنها در بحث مبارزه با سرقت و مواد مخدر بوده است.