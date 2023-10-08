ایثارگران در نظام بانکی کشور الگو و پیشرو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز نشست هم‌اندیشی و مراسم تجلیل از مدیران بانکی ایثارگر کشور که یکشنبه ۱۶ مهرماه در سالن جلسات حوزه ریاست بنیاد برگزار شد.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن خیرمقدم به مدیران ارشد بانکی ایثارگر در این نشست، گفت: همراهی با آرمان‌ها و مکتب امام خمینی (ره) در سابقه شما مدیران ایثارگر بانکی باعث افتخار است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به دستاوردها و پیروزی‌های مردم فلسطین در روزهای اخیر علیه رژیم اشغالگر صهیونیست، عنوان کرد: حوزه ایثارگری و جهاد هنوز تمام نشده است، جهاد و مقاومت در سال‌های دفاع مقدس بوده است و همچنان ادامه دارد.

قاضی‌زاده هاشمی با تاکید بر نیاز کشور به حفاظت از جبهه اقتصادی، خاطر نشان کرد: نیاز به جهاد و مقاومت اقتصادی در کشور است و وزارت اقتصاد و دارایی باید در سطح کلان این موضوع را دنبال کنند. شما مدیران ایثارگر بانک‌ها باید در نظام بانکی در حال جهاد باشید و گره از مشکلات اقتصادی مردم باز کنید.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت جایگاه ایثارگران در جامعه، گفت: ۳۰ درصد نظام بانکی کشور را ایثارگران تشکیل می‌دهند که این ۳۰ درصد پیشرو و الگو هستند. مسئله اصلی دفاع از انقلاب اسلامی و رسیدگی و تکریم جامعه هدف در راستای دفاع از انقلاب اسلامی است.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: جامعه ایثارگری باید مورد احترام باشد و موفقیت‌های ایثارگران به جامعه معرفی شود تا کرامت آنها حفظ شود. اگر بعد از ۴۰ سال مشکلاتی وجود دارد به خاطر این است که برخی دستگاه‌ها پای کار ایثارگران نبودند.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر کادر سازی جامعه ایثارگری گفت: مجلس و دولت برای خدمت به ایثارگران باید پای کار باشند و بنیاد شهید و امور ایثارگران آن‌ها را همراهی کند تا زمینه رشد ایثارگران فراهم شود زیرا ایثارگری یک ارزش است.