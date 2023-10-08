رشد ۶۱ درصدی صادرات کالاهای اظهاری در گمرک خسروی

علی اصغر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صادرات کالا در ۶ ماه گذشته از مرز خسروی، اظهار کرد: در این مدت ۲۴۴ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۶۲۱ دلار کالای صادراتی به وزن ۶۰۴ هزار و ۴۸۳ تن در گمرک خسروی اظهار و تشریفات گمرکی آن توسط کارکنان این گمرک در کوتاه‌ترین زمان به انجام رسیده است.

وی افزود: مجموع میزان کالای صادراتی اظهاری در گمرک خسروی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۶۱ درصدی و از حیث وزن افزایش ۷۳ درصدی داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به عمده کالاهای صادراتی اظهاری در گمرک خسروی، تصریح کرد: این کالاها شامل کلینکر سیمان، سنگ آهن، کاشی، سنگ مرمریت، محصولات پلاستیکی، ظروف یک بار مصرف، میوه و تره بار و … است.

عباس زاده در ادامه به میزان صادرات کالاهای دیگر گمرکات کشور که از طریق گمرک خسروی به خارج از کشور ارسال شده است تاکید و خاطر نشان کرد: ۱۳۱ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۸۰۶ دلار کالا به وزن ۳۳۴ هزار و ۶۴ تن بوده است.

وی بیان کرد: همچنین عمده کالاهای صادراتی عبوری از گمرک خسروی شامل کاشی و سرامیک، سیمان سفید، تخم مرغ، کیک و بیسکویت، شیشه جام، لبنیات و… است.

عباس زاده در پایان از مجموع حجم کالاهای صادراتی اظهاری و عبوری از طریق گمرک خسروی را عنوان کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری مجموعاً ۳۷۵ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۴۲۸ دلار به وزن ۹۳۸ هزار و ۵۴۷ تن برآورد شده است.