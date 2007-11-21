فیلم جدید آنجلوپولوس کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد در تازه‌ترین پروژه تئو آنجلوپولوس گروهی از بازیگران مطرح در سطح بین‌المللی از جمله ایرنه ژاکوب بازیگر فرانسوی حضور دارند. ژاکوب در فیلم "غبار زمان" نقش النی را بازی می‌کند که در فیلم قبلی الکساندرا ایدینی آن را بازی کرده بود.





تئو آنجلوپولوس

پیش از این والریا گولینو برای نقش النی در نظر گرفته شده بود، اما بازیگر 41 ساله ایتالیایی به دلیل درگیری در پروژه‌های دیگر و به تعویق افتادن تاریخ آغاز فیلمبرداری فیلم آنجلوپولوس پروژه را ترک کرد. ویلم دافو، بازیگر آمریکایی و ستاره فیلم‌های "جوخه"، "آخرین وسوسه مسیح" و "سایه خون آشام" برای اولین‌بار با آنجلوپولوس همکاری می‌کند. دافو 52 ساله در کنار برونو گانز بازیگر سوئیسی در یکی از دو نقش اصلی ظاهر می‌شود.

"غبار زمان" نخستین فیلم انگلیسی‌زبان آنجلوپولوس است. این سه گانه داستان یک زوج را در بستر حوادث تاریخی قرن پیش تا عصر معاصر دنبال می‌کند. مضامین مورد علاقه آنجلوپولوس از جمله خانه به دوش بودن، بازگشت به خانه و فیلم در فیلم در پروژه جدید او نیز به کار می‌رود. فیلمبرداری "غبار زمان" در چهار ماه در هفت کشور روسیه، قزاقستان، کانادا، آمریکا، آلمان، ایتالیا و یونان انجام می‌شود.

استاد یونانی این فیلم را بر مبنای فیلمنامه خود می‌سازد و تهیه می‌کند. "غبار زمان" با بودجه 12 میلیون دلاری ساخته می‌شود و صندوق پان ـ اروپا موسوم به یوروایمیجز برای ساخت آن 960 هزار دلار کمک کرده، ضمن اینکه چند سرمایه‌گذار آلمانی، روسی، ایتالیایی و یونانی نیز در تولید فیلم مشارکت دارند. چند نهاد دیگر از جمله وزارتخانه‌های فرهنگ یونان، روسیه و ایتالیا از فیلم جدید آنجلوپولوس حمایت می‌کنند.

او در این فیلم با تعدادی از همکاران همیشگی خود از جمله النی کارایندرو آهنگساز و آندراس سینانوس فیلمبردار کار می‌کند. "اسکندر کبیر" 1980، "سفر به سیترا" 1984، "پرورش‌دهنده زنبور عسل" 1986، "چشم‌اندازی در مه" 1988، "گام معلق لک‌ لک" 1991، "نگاه اولیس" 1995 و "ابدیت و یکروز" 1998 از دیگر آثار فیلمساز 72 ساله است که برای فیلم آخر برنده نخل طلا جشنواره کن شد.