قدرت اله کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب و جلوگیری از صدمات وارده به ابنیه راهها پاک سازی و تنقیه آبروها در محورهای شریانی و غیرشریانی در ۶ ماهه سالجاری انجام شده است.
️وی افزود: یک هزار و ۱۱۹ عملیات پاک سازی و لایروبی دهنه ورودی و خروجی آب راهها برای مقابله با سیلابها طی ۶ ماهه سالجاری انجام شده است.
️رئیس اداره نگهداری ابنیه راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه درباره احداث پل در محورهای مواصلاتی استان، گفت: طی ۶ ماهه سالجاری ۱۲ پل جدید احداث و ۶۸ پل نیز تعریض شده است.
کرمی بیان کرد: ۲۰۲ مورد تعمیر رادیه و برید یا ترمیم دیوار کوله و دستک انجام و نردههای ۱۱۰ پل نیز رنگ آمیزی شده است.
وی ۱۲۵ مورد تنظیم بستر رودخانهها در محل ورودی و خروجی پلهای بزرگ، ۲۷۲ مورد بازدید از پلهای بزرگ و ۱۷۱ مورد تنقیه آب روهای کوچک طی ۶ ماهه نخست امسال انجام شده است.
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