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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۶

طی سال جاری؛

۱۰ طرح مصوب سفر رهبری به خراسان شمالی افتتاح می‌شود

۱۰ طرح مصوب سفر رهبری به خراسان شمالی افتتاح می‌شود

بجنورد- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: تاکنون هزار و ۳۲۲ طرح سفر رهبری به بهره برداری رسیده و امسال ۱۰ پروژه دیگر به اتمام خواهد رسید.

مرتضی بهزادفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعهد اعتباری اولیه سفر رهبر انقلاب به استان ۵ هزار و ۷۰ میلیارد ریال بود که تاکنون ۲.۸ برابر اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی ادامه داد: همچنین ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه‌های عمرانی به آن اضافه شد.

وی افزود: تاکنون هزار و ۳۲۲ پروژه به بهره برداری رسیده و برای سال ۱۴۰۲ هم تأمین اعتبار برای اتمام و بهره برداری ۱۰ پروژه دیگر در دست بررسی است.

بهزادفر بیان داشت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های آغاز شده ۹۵ درصد است.

وی بیان داشت: از محل اعتبارات ابلاغی از محل دفتر مقام معظم رهبری تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال بابت اقدامات گازکشی منازل محرومان، تهیه جهیزیه، کمک موردی به مددجویان نهادهای حمایتی و کمک تأمین لوازم منزل هزینه شده است.

کد مطلب 5905993

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