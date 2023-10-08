مرتضی بهزادفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعهد اعتباری اولیه سفر رهبر انقلاب به استان ۵ هزار و ۷۰ میلیارد ریال بود که تاکنون ۲.۸ برابر اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی ادامه داد: همچنین ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه‌های عمرانی به آن اضافه شد.

وی افزود: تاکنون هزار و ۳۲۲ پروژه به بهره برداری رسیده و برای سال ۱۴۰۲ هم تأمین اعتبار برای اتمام و بهره برداری ۱۰ پروژه دیگر در دست بررسی است.

بهزادفر بیان داشت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های آغاز شده ۹۵ درصد است.

وی بیان داشت: از محل اعتبارات ابلاغی از محل دفتر مقام معظم رهبری تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال بابت اقدامات گازکشی منازل محرومان، تهیه جهیزیه، کمک موردی به مددجویان نهادهای حمایتی و کمک تأمین لوازم منزل هزینه شده است.