بارش پراکنده باران در تهران/ ‏کاهش محسوس دما از پنجشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی وضعیت جوی طی پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از فردا شب تا روز پنجشنبه (۱۷ تا ۲۰ مهر) به تناوب در بعضی ساعات وزش باد شدید در نیمه جنوبی و غربی استان، گاهی وزش باد خیلی شدید و خیزش موقت گرد و خاک مورد انتظار است.

از بعدازظهر روز سه‌شنبه تا روز پنجشنبه (۱۸ تا ۲۰ مهر) در بعضی ساعات در سطح استان بارش پراکنده باران، در ارتفاعات و نواحی غربی گاهی رگبار و رعدوبرق و در قله‌ها با احتمال بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

روز دوشنبه افزایش نسبی دما و روز پنجشنبه کاهش محسوس دما در سطح استان مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۱۷ مهر) صاف و از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد و در روز سه‌شنبه (۱۸ مهر) صاف و کمی ابری تا نیمه‌ابری و گاهی وزش باد شدید و از اواخر وقت بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ایستگاه فیروزکوه با کمینه دمای ۳ درجه سانتیگراد، خنک‌ترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.