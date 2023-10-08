به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی صبح امروز یک شنبه در دیدار مشاور ارشد رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، افزود: سازمان مدیریت برنامه و بودجه دارای جایگاه مهم و فرمان حرکت دستگاههای مختلف در سطح کشور است از این جهت که با برنامهریزی، توزیع مناسب بودجه و نظارت دقیق میتواند از جهات مختلفی مؤثر واقع شود.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: به تناسب اهمیت و جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی اگر کار به شیوه مطلوب انجام شود دارای ارزش مضاعف هست و در صورتی که با کیفیت لازم صورت نگیرد به مراتب آسیبهای آن نیز بیشتر است.
وی اضافه کرد: با عملکرد مطلوب در سازمان مدیریت و برنامه ریزی میتوان سنگ بنای خوبی قرار داد تا در طول سالهای مختلف از نفع آن بهرهمند باشیم و اگر در مواردی سنگ بنا به شکل مطلوب گذاشته نشود کار با مشکل مواجه و اصلاح روند کاری سخت و زمانبر خواهد شد.
محامی خواستار توجه بیشتر به حوزه فعالیتهای فرهنگی و نیز اهتمام به پیوست فرهنگی در پروژههای مختلف عمرانی شد و اظهار کرد: بحران آب و پروژههای انتقال آب از دریای عمان، چاههای ژرف، تهلاب و نیز وضعیت نامطلوب راهها از جمله مشکلات عمده در سطح استان است که باید مورد اهتمام قرار گرفته و بودجههای بیشتری در این جهت به استان تخصیص یابد.
نماینده ولیفقیه در استان بحث سوخت، بازارچههای مرزی، صنعت، معدن و تجارت را از دیگر عرصههای مهم فعالیت و سرمایهگذاری در سیستان و بلوچستان عنوان کرد.
محمدیفر مشاور ارشد رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در ابتدای این دیدار هدف از سفر به سیستان و بلوچستان را ارزیابی عملکرد مسئولان سازمان برنامه و بودجه در استان عنوان و گفت: مقام معظم رهبری اهتمام ویژهای نسبت به سیستان و بلوچستان دارند و در راستای همین نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه مکلف به برنامهریزی و سرمایهگذاری برای توسعه و پیشرفت بیشتر این خطه از کشور است.
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