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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

رئیس دادگستری شهرستان کهگیلویه:

تامین امنیت جامعه مرهون تعامل سازنده دستگاه قضایی و انتظامی است

تامین امنیت جامعه مرهون تعامل سازنده دستگاه قضایی و انتظامی است

دهدشت_ رئیس دادگستری شهرستان کهگیلویه گفت: تامین امنیت جامعه مرهون تعامل سازنده دستگاه قضایی و انتظامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی ظهر یکشنبه در دیداری به مناسب هفته نیروی انتظامی با اشاره به اینکه دستگاه قضا و نیروی انتظامی به دلیل وحدت وظیفه یک خانواده محسوب می‌شوند، افزود: تأمین ا منیت جامعه مرهون تلاش‌های شبانه روزی این دستگاه‌ها است.

سعیدی بیان کرد: نیاز است در صورت بروز هر گونه مشکل با درایت و تعامل نسبت به رفع آن در راستای خدمات رسانی بهتر تلاش شود.

وی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به همه سبزپوشان خدوم و زحمت کشان نیروی انتظامی تصریح کرد: فردای دنیا و فردای آخرت ما در گرو کاری است که امروز انجام می‌دهیم.

رئیس دادگستری کهگیلویه گفت: اگر عملکرد نیروی انتظامی و دستگاه قضائی خوب باشد، فردای این نهادها نیز خوب خواهد بود.

سعیدی تصریح کرد: چنانچه در دنیا، عنوان و لباس دیگری داشته باشیم که به دین و دنیای دیگران خدشه وارد شود باید پاسخگوی دین و دنیای دیگران نیز باشیم.

کد مطلب 5906028

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