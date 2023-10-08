تامین امنیت جامعه مرهون تعامل سازنده دستگاه قضایی و انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی ظهر یکشنبه در دیداری به مناسب هفته نیروی انتظامی با اشاره به اینکه دستگاه قضا و نیروی انتظامی به دلیل وحدت وظیفه یک خانواده محسوب می‌شوند، افزود: تأمین ا منیت جامعه مرهون تلاش‌های شبانه روزی این دستگاه‌ها است.

سعیدی بیان کرد: نیاز است در صورت بروز هر گونه مشکل با درایت و تعامل نسبت به رفع آن در راستای خدمات رسانی بهتر تلاش شود.

وی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به همه سبزپوشان خدوم و زحمت کشان نیروی انتظامی تصریح کرد: فردای دنیا و فردای آخرت ما در گرو کاری است که امروز انجام می‌دهیم.

رئیس دادگستری کهگیلویه گفت: اگر عملکرد نیروی انتظامی و دستگاه قضائی خوب باشد، فردای این نهادها نیز خوب خواهد بود.

سعیدی تصریح کرد: چنانچه در دنیا، عنوان و لباس دیگری داشته باشیم که به دین و دنیای دیگران خدشه وارد شود باید پاسخگوی دین و دنیای دیگران نیز باشیم.