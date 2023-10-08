پوستر نخستین جشنواره ملی «لالایی خوانی» در تربت حیدریه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قربانی ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره ملی لالایی خوانی اظهار کرد: جشنواره ملی لالایی خوانی از ۱۹ تا ۲۱ مهرماه در این شهرستان برگزار خواهد شد.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت حیدریه افزود: با توجه به انتخاب شهرستان تربت حیدریه به عنوان گویشهای عاشقانه ادبی و ظرفیتهای گوناگون و متنوع فرهنگی هنری، هنری و اجتماعی این منطقه، اولین جشنواره ملی لالایی خوانی (مادرانه) به میزبانی تربت حیدریه از ۱۹ الی ۲۱ مهرماه برگزار میشود.
وی تصریح کرد: تاکنون ۸۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شدهاست.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت حیدریه تاکید کرد: این جشنواره با حضور بانوان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حداکثر ۱۵ گروه به مرحله نهایی راه خواهند یافت گفت: با توجه به اینکه این جشنواره در سطح ملی برگزار میشود، علاوه بر پذیرایی و در نظر گرفتن محل اسکان توسط دبیرخانه، به گروههای منتخب با توجه به بعد مسافت و تعداد اعضای گروه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه سفر پرداخت میشود.
قربانی بیان کرد: اولویت با آثار کهن و بومی و قومی با توجه به گویش و پویش اقوام مختلف هر منطقه است و مدت اجرای هر اثر ۷ تا ۱۰ دقیقه است.
برپایی لیگ جت
در ادامه این مراسم همچنین سرهنگ دوم پاسدار محمدرضا قدیرپور، مسئول بسیج دانشآموزی سپاه ناحیه تربتحیدریه از برپایی لیگ جت (جهاد تبیین) آبان ماه امسال در حوزه فضای مجازی خبر داد.
مسئول بسیج دانشآموزی سپاه ناحیه تربتحیدریه افزود: برنامهریزی لیگ به صورت استانی و توسط جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خراسان رضوی انجام و در این خطه ما آن را برگزار میکنیم.
وی با بیان اینک لیگ با موضوع تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و عفاف و حجاب است، گفت: هدف از برپایی لیگ تقویت شور و شعور انقلابی دانشآموزان و گروه سنی شرکتکنندگان نیز ۱۲ تا ۱۸ سال است.
قدیرپور گفت: هر چند ماهیت برپایی لیگ جت بسیار خوب و در شرایط کنونی ارزشمند است، اما ضرورت دارد در انتخاب مربیان، معلمان و کسانی که قرار است راهنمایی شرکت کنندگان را بر عهده داشتهباشند، دقت شود.
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