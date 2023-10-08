اعضای هیات اجرایی انتخابات مجلس در جزیره خارگ انتحاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده ظهر یکشنبه در جلسه انتخاب معتمدین هیأت اجرایی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه فرعی انتخابیه جزیره خارگ اظهار داشت: برگزاری انتخابات نمود بارز مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، با وجود تبلیغات دشمنان نظام اسلامی، مردم با حضور خود پای صندوق رأی در تمامی دوره‌های انتخابات همیشه رؤیای دشمنان را به کابوس تبدیل کرده‌اند.

وی افزود: وظیفه اصلی تمامی مجریان و ناظرین انتخابات، اجرای صحیح قانون و حفظ بی طرفی و برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم با مشارکت حداکثری مردم است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: مجریان انتخابات باید با جدیت، تمام تلاش خود را برای زمینه سازی جهت حضور مردم در انتخابات و همچنین صیانت از آرای مردم به کار گیرند.

دشتی زاده گفت: انتخابات پشتوانه عظیم کشور و مایه اقتدار ایران اسلامی است و ایجاد آرامش و اطمینان برای حضور مردم در پای صندوق‌های رأی وظیفه اصلی برگزار کنندگان انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبداله چرخی، حمزه شنوئی، ناصر شهبازی، محمد افروغ، احمدرضا کنعانی، حامد عرب زاده، مهدی بارگاهی، محمد رضایی به ترتیب به عنوان اعضای هیأت اجرایی بخش ویژه خارگ انتخاب شدند.