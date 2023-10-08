رئیسی قانون ایجاد مناطق آزاد مازندران و سرخس را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران» و «قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس» را که به ترتیب در جلسات علنی ۲۷ و ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) ابلاغ کرد.