میدان شهید ذاکری و بلوار شهید هنرور بردسکن به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مدیح ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه میدان سردار شهید مهدی ذاکری که با حضور اعضای شورای تأمین و اداری شهرستان برگزار شد، با تقدیر از همکاری تمام مسئولین شهرستان به ویژه امام جمعه و فرماندار، نماینده بردسکن به جهت حمایت و پشتیبانی از طرح و پروژه‌های شهرداری اظهار کرد: این پروژه با اجرای جدول کشی، زیر سازی، کف سازی و پیاده رو سازی و آسفالت جمعاً با هزینه ۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

شهردار بردسکن افزود: در اجرای این پروژه ۱۰۰۰ متر جدول کشی ،۳۰ هزار متر مربع زیرسازی، ۳ هزار و ۵۰۰ تن آسفالت، ۱۸۰۰ متر مربع کف سازی و پیاده رو سازی و ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع فضای سبز انجام شده است.

وی از پیگیری‌های حجت الاسلام نیک بین نماینده مردم بردسکن در مجلس شورای اسلامی در جذب اعتبارات دولتی برای پروژه‌های مدیریت شهری تقدیر کرد و افزود: حقیقتاً اگر تخصیص این اعتبارات نبود شهرداری در برخی از اجرای پروژه‌ها با کمبود اعتبار مواجه می‌شد که به حمدالله امروز شاهد تکمیل و بهره برداری از این پروژه هستیم.