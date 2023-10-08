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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۷

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرضا:

۱۹۲ کیلوگرم تریاک در شهرضا کشف شد

۱۹۲ کیلوگرم تریاک در شهرضا کشف شد

اصفهان _ سرپرست فرماندهی انتظامی شهرضا از کشف ۱۹۲ کیلو و۸۰۰ گرم تریاک در یک عملیات مأموران این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و پاسگاه انتظامی دشت "مهیار" این فرماندهی حین کنترل محور مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری رانا مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی تخصصی از این خودرو پرداخته و در نهایت ۱۹۲ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک را کشف کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا اظهار داشت: در این رابطه ۲ سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند

کد مطلب 5906056

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