طرح های ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان کهگیلویه اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد موسوی ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولین قضائی شهرستان، افزود: تعامل بیشتر بین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی مورد تاکید است.

وی ابراز داشت: نیروی انتظامی برای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان از ظرفیت دستگاه قضائی به نحو احسن استفاده خواهد کرد.

وی تولید و تأمین امنیت در شرایطی کنونی کشور را مدیون سخت کوشی نیروهای مختلف دانست و گفت: اقدامات پیشگیرانه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار نیروی انتظامی است.

موسوی بر حمایت، همراهی و همدلی همه دستگاه‌ها جهت بر قراری نظم و امنیت و برگزاری انتخابات سالم و پرشور تاکید کرد.