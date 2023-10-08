  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۴

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه:

طرح های ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان کهگیلویه اجرایی شده است

طرح های ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان کهگیلویه اجرایی شده است

یاسوج_ فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: طرح های ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد موسوی ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولین قضائی شهرستان، افزود: تعامل بیشتر بین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی مورد تاکید است.

وی ابراز داشت: نیروی انتظامی برای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان از ظرفیت دستگاه قضائی به نحو احسن استفاده خواهد کرد.

وی تولید و تأمین امنیت در شرایطی کنونی کشور را مدیون سخت کوشی نیروهای مختلف دانست و گفت: اقدامات پیشگیرانه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار نیروی انتظامی است.

موسوی بر حمایت، همراهی و همدلی همه دستگاه‌ها جهت بر قراری نظم و امنیت و برگزاری انتخابات سالم و پرشور تاکید کرد.

کد مطلب 5906066

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها