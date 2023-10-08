تقویت تعامل عوامل انتخابات موجب صیانت آرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر زکوی بعدازظهر یکشنبه در ستاد انتخابات استان با اشاره به نقش راهبردی شورای نگهبان در حفظ سلامت انتخابات گفت: براساس قانون، نظارت شورای نگهبان در انتخابات استصوابی، عام و در تمام مراحل آن است.

وی لزوم توجه به تعامل سازنده عوامل اجرایی انتخابات با عوامل نظارت شورای نگهبان را خاطر نشان کرد و افزود: تقویت تعامل قانونمند دست اندرکاران برگزاری انتخابات موجب سلامت فرآیندهای مربوطه و صیانت از آرای عمومی خواهد شد.

همچنین حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو گفت: دستگاه قضائی با بکارگیری تمامی ابزارهای قانونی با تخلفات احتمالی در روند برگزاری رویداد مهم انتخابات برخورد خواهد کرد.

وی افزود: با تمهیدات دستگاه قضائی رسیدگی به پرونده‌های تخلفات انتخاباتی را به بعد از انتخابات موکول نخواهیم کرد.

در این جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد انتخابات مازندران رئوس برنامه‌های دستگاه‌های متبوع را در روند برگزاری انتخابات اسفند ماه امسال تشریح کردند.