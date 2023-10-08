به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علمالهدی ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندهان و پرسنل فرماندهی انتظامی خراسان رضوی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: مسئله شناخت این نیرو در نظام جمهوری اسلامی باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
وی افزود: تبیین موقعیت امروز نیروی انتظامی در پلیس جهانی در این کشور و نظام باید مورد توجه قرار گیرد که شناخت این مسئله هم برای مردم و پیش از آن، برای عزیزان ایثارگر نیروی انتظامی لازم هست.
چهار دوره تاریخی پلیس در ایران
وی به بیان نحوه عملکرد پلیس در چهار دوره تاریخی در کشور پرداخت و گفت: برای نیروی انتظامی تاریخچهای داریم، تا الان چهار پلیس داشتیم، پلیس دوره قاجار، دوره رضاخانی، دوره پهلوی دوم و پلیس جمهوری اسلامی که در ماهیت تفاوتهایی داشتند.
علم الهدی افزود: در دوران قاجار، پلیس در خراسان و مشهد بهعنوان نوکران ایالت معروف بودند، عنوان پلیس نبود، میگفتند «نوکر ایالت»، آن زمان حکومت استبدادی بود، نه مردم بود، نه مجلس و نه دموکراسی، شاه بهعنوان یک عنصر مستبد حکومت میکرد و نماینده شاه در این استان رئیس ایالت بود، یک نیروی اجرایی داشت که با آن نیروی اجرایی فرامین را اجرا میکرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در داستانهای قدیمی مشهدی، جریانهایی از نوکران ایالت نقل میکنند که نقش آنان، نوع برخورد و چهرهای که نوکران ایالت در شهر از نظر مردم داشتند را بیان میکند؛ نوکران ایالت در اجراییاتی که نه قانون بود و نه ارزش بلکه فقط فرمان ایالت بود، بهعنوان مجری فرمان ایالت از نظر مردم شناخته میشد.
وی اضافه کرد: نوع برخورد اجتماعی آنان در مسائل امنیتی این بود که اگر طرف مقابل آدم ثروتمند و صاحب قدرتی بود، در مقابلش تواضع میکردند و اگر کسی بود که از قدرتی برخوردار نبود، با خشنترین و بدترین برخوردها با او مواجه میشدند.
جریانی استبدادی در مقابل با مردم
علم الهدی با بیان اینکه رضاخان بهعنوان فرمانده ژاندارمری احمد شاه، مسئله پلیس را به شکل تشکیلات درآورد، بیان کرد: رضاخان ژاندارمری را در مبارزه با راهزنیها، دزدیهای در جادهها و روستاها تشکیل داد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: پلیس رضاخان چهره بالاتری از نوکران ایالت نداشت بلکه تا اندازهای پایینتر بود؛ در حکومتی که احتمال داده میشد دموکراسی مشروطیت در کشور حاکم شود، دموکراسی را برگرداند به استبداد قاجاری که به مراتب ناپاکتر از استبداد قاجاری جلوه کرد مخصوصاً چهره ضد دیدنی که نظام رضاخان به خود گرفته بود.
وی با بیان اینکه پلیس رضاخان تبدیل به آجان شد و آجان نیز بهعنوان لشکر عمر بن سعد و یزید بن معاویه بین مردم شناخته شد، گفت: آنان روسری از سر زنان میکشید و کشف حجاب اجباری را پلیس اجرا میکرد از این جهت تبدیل به پلیس ضد دین شد.
علم الهدی تصریح کرد: بعد از پلیس رضاخان که نظام ستمشاهی در حکومت محمدرضا تشکیل شد، پلیس محمدرضا نیز همان استبداد رضاخانی را در جهت مزدوری استعماری پیاده کرد، رضاخان نوکر انگلیسها بود اما در عین حال مقید بود نوکری در شکل حکومت با چهره مقتدرانه خودش اجرا شود اما محمدرضا نوکر انگلیس و آمریکا بود و او با چهره نوکری خارجی حکومت میکرد.
تبدیل پلیس به مزدور خارجی
امام جمعه مشهد مقدس اظهار کرد: محمدرضا بهعنوان یک مزدور آمریکایی بر کشور حاکم شد بهخصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد که این چهره مزدوری خارجی برای محمدرضا، همه حکومت را تحت تأثیر قرار داد و کار به جایی رسید که در کشور ما ۴۰ هزار مستشار آمریکایی فعالیت میکردند.
وی با تأکید بر اینکه علاوه بر نیروهای مسلح، در تمام وزارتخانهها چند مستشار آمریکایی حضور داشتند، ادامه داد: یعنی نوع مدیریت او در نوکری و مزدوری خارجی متظاهر شد حتی خیلی بیشتر از رضاخان.
علمالهدی با بیان اینکه پلیس در دوره محمدرضا بهعنوان مظهر اقتدار در جریان مزدوری دشمن در مقابله با آزادی و دین عمل میکرد، خاطرنشان کرد: یکی از کارهای قوی استکبار در این دوره، تقسیم پلیس به «شهربانی» و «ژاندارمری» بود یعنی پلیس شهری و پلیس روستایی.
تلاش برای ایجاد شکاف در اتحاد مردم
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: دستگاه استکباری سعی داشت در کشور اختلاف فرهنگی به وجود بیاورد زیرا فکر کرد اگر روزی بخواهد انقلابی علیه استکبار انجام شود، تنها چیزی که میتواند این انقلاب را به سر و سامان برساند و با هیچ قدرت فیزیکی نمیتوانند جلوی آن را بگیرند، «اتحاد مردم» است.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این فرهنگ و تثبیت اختلاف فرهنگی، پلیس را تقسیم کردند، برخوردی که امنیه در روستاها و جادهها با روستاییان داشت، یک برخورد خشن و دیکتاتوری در منتها درجه وقاهت بود حتی مسئولیتهای ژاندارمری نیز بر اساس رشوهای تقسیم میشد که از روستاییان دریافت میکردند.
علم الهدی با بیان اینکه بسیاری از کسانی که در ژاندارمری کار میکردند، افراد متدین و معتقدی بودند که برخی نیز انقلابی و مبارز بودند، یادآور شد: در ژاندارمری، تیمساری بود که مقلد امام بود و اوایل نهضت امام فعالیت انقلابی میکرد و بسیاری از مفاسد شاه را به امام خبر میداد؛ انقلاب پیروز شد اما ریشه پیروزی انقلاب ما چنین افرادی بودند که با تمام وجود در سربازی امام زمان (ع) خدمت میکردند.
پلیس جمهوری اسلامی، پلیسی محبوب و مردمی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه پلیس با انقلاب ما بهعنوان یک جریان مردمی محبوب در چشمها جا افتاده است، گفت: این نگاه نه تنها در کشور بلکه در دنیا این است، در دنیا هیچ کشوری نیست که پلیس مردمی مثل ما داشته باشد.
وی اضافه کرد: امروز نیروی انتظامی ما به جایی رسیده که تابلوی آن شده ۵۰ شهید دادن ظرف چند ماه برای امنیت مردم، این مقام و عظمت کمی نیست، این موقعیت هم برای خودشان و هم برای مردم باید مشخص باشد و با تحقیق، مطالعه و ارائه اسناد، این تحول پلیس را که در دل انقلاب اسلامی رخ داده را نشان دهند.
دو خصوصیت راهبردی برای پلیس
علم الهدی، آیه «مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِینَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَی ٱلۡکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیۡنَهُمۡ…» را نسخه عملی پلیس در جمهوری اسلامی دانست و افزود: دو ویژگی در این آیه برای سپاه اسلام در رکاب پیغمبر برشمرده شده، ویژگی اول «بر دشمن سختگیر است» و ویژگی دوم، «بین خودشان به هم محبت دارند و مهربانند»، این دو خصوصیت برای پلیس بزرگترین خط راهبردی از خود قرآن است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: روزی که اعلام کردند سه هزار نفر پلیس حافظ قرآن هستند، یعنی سه هزار پلیس محشور با قرآن هستند که زندگی انسان را قرآنی میکند، اینکه رهبری اصرار دارند حفظ قرآن توسعه پیدا کند به این خاطر است که بزرگترین ضامن اجرای قرآنی شدن زندگی است.
با مردم مهربان و با دشمنان مقتدر باشید
وی گفت: در این آیه، «اشداء علی الکفار» مقدم بر «رحماء بی نهم» است، باید توجه داشته باشیم این دو باهم قاطی نشود، آنجا که موضوع برخورد با دشمن است باید با منتهای قدرت با نشان دادن اقتدار، پیش از اعمال قدرت عمل کنید، بین مردم افراد مراجعه کننده و آدم گرفتار هستند که رحماء بی نهم باشید اما آنجایی که بنای سختگیری بر کفار بهخصوص در توطئههای منافقانه است، نیروی انتظامی جلودار مقابله با این توطئهها است.
علم الهدی با تأکید بر اینکه برخورد با دشمن باید مقتدرانه باشد، بیان کرد: یکی از خوبیهای ما در مرز خراسان، اشراف اطلاعاتی مرزبانی ما بر آنطرف مرزهاست، این اشراف اطلاعاتی که مرزبانی ما دارد، حتی برای عزیزان ارتشی ما در مرز مؤثر است.
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