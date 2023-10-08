  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۲

فرماندار دشتی:

مشکلات عشایر شهرستان دشتی رفع شود

مشکلات عشایر شهرستان دشتی رفع شود

بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت رفع مشکلات عشایر این شهرستان تاکید کرد و گفت: مدیران دغدغه‌های عشایر را با جدیت دنبال و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از اداره امور عشایر شهرستان دشتی ضمن تبریک روز روستا و عشایر اظهار داشت: با توجه به ورود عشایر به شهرستان آبرسانی به این عزیزان با جدیت دنبال شود.

فرماندار دشتی افزود: برای بازگشایی راه‌های عشایری نیز پیگیری‌های لازم صورت بگیرد. بحرانی بیان کرد: با توجه به اعلام هواشناسی مبنی بر بارش باران‌های شدید می‌طلبد از هم اکنون اطلاع رسانی لازم در این زمینه صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: سهمیه سوخت تانکرهای عشایری شهرستان باید تأمین شود تا خدمت رسانی به آنها بدون هیچ مشکلی انجام شود.

بحرانی نقش عشایر در اقتصاد کشور را بی بدیل عنوان کرد و گفت: عشایر نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارند و این موضوع بر کسی پوشیده نیست.

کد مطلب 5906135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها