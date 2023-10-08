جانبازان نماد صبر و ایستادگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی روز یکشنبه با حضور در برنامه ارودی خانوادگی جانبازان، با آنها دیدار و گفتگو کرد و جانبازان دغدغه‌ها و مشکلات خود را با وی در میان گذاشتند.

در این برنامه که مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، مشاور استاندار ایلام در امور ایثارگران، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام حضور داشتند، معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام با قدردانی از استقامت جانبازان و صبر خانواده‌های آنها، گفت: جانبازان نماد مقاومت، صبر و ایستادگی هستند که پیروزی‌ها و توفیقات پی در پی نظام اسلامی و جبهه مقاومت مرهون جانفشانی شهدا و جانبازان عزیز است.

وی افزود: حضور در جمع جانبازان عزیز یک افتخار بزرگ است که نصیب ما شده که قدردان این افتخار و موهبت الهی هستیم.

حسنی ادامه داد: صبر، مقاومت، پایداری و شکرگذاری و پای انقلاب ماندن شهدا، نعمت بزرگی است که خدا به جانبازان عطا کرده است.

وی ثمره ایستادگی جانبازان را عزت ملت ایران و جهان اسلام عنوان کرد و بیان داشت: جانبازان قطع‌نخاع که در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند مهم‌ترین شاخصه آنان صبر است که این صبر و استقامت ستودنی است.

معاون استاندار ایلام در خصوص ساخت آسایشگاه برای جانبازان در استان گفت: برای سفر ریاست محترم جمهور نیازمندی‌ها احصا و تدوین شد و تلاش داریم که اعتباراتی برای ساخت آسایشگاه جانبازان در این سفر منظور شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره با دوران دفاع مقدس، یادآور شد: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ایران اسلامی با همت جوانان با اخلاص این مرز بوم توانست با کمترین امکانات سخت‌افزاری بر دشمن بعثی که مورد حمایت کشورهای غربی بود پیروز شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نابودی رژیم اسرائیل، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند: «اولاً اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهید دید و ان‌شاالله با توفیق الهی تا ۲۵ سال آینده چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت، ثانیاً در این مدت هم روحیه مبارز و حماسی و جهادی، یک لحظه صهیونیست‌ها را راحت نخواهد گذاشت‌».

وی با اشاره عملیات «طوفان الاقصی» جبهه مقاومت، خاطرنشان کرد: طی ۷۵ سال گذشته تاکنون چنین عملیاتی از سوی جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی صورت نگرفته است چراکه این عملیات همه محاسبات رژیم اسراییل را بر هم زد و فصل جدیدی از قدرت و توانمندی بالای جبهه مقاومت را نشان داد.