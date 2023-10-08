تشکیل تیم نظارتی مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه پیشگیری و مقابله با زمین خواری، تغییر کاربری غیر قانونی اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز استان با اشاره به وضعیت زمین خواری در استان بیان کرد: برای مبارزه با زمین خواری باید هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مربوطه ایجاد شود تا اقدامات جدی را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد تخلفات ساخت و ساز در ۱۰ درصد اراضی خاص خراسان جنوبی رخ می‌دهد، افزود: ۹۰ درصد ساخت و سازهای غیر مجازی که در روستاهای اطراف بیرجند انجام می‌شود، برای ایجاد سرپناه است.

عباس زاده ادامه داد: برای حل این مشکل در بیرجند، بنیاد مسکن اقدام به شناسایی زمین‌های روستاهای اطراف بیرجند کرده تا زمین‌های در معرض خطر برای واگذاری به متقاضیان مسکن آماده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه کانون‌های مستعد تخلف در این خصوص در شهرستان‌های استان مشخص است، تاکید کرد: باید بنیاد مسکن ظرف مدت یک ماه باید گزارش خود در زمینه کانون‌های مستعد ساخت و سازهای غیر مجاز در هر شهرستان را ارائه کند.

وی ادامه داد: بعد از بررسی این گزارش در هر شهرستان، در هر یک از جلسات این کارگروه تعدادی از کانون‌های مورد نظر رسیدگی خواهد شد تا این موضوع برای همیشه تعیین تکلیف شود.

عباس زاده با بیان اینکه مشکل ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری در خراسان جنوبی مشکل حادی نیست، افزود: تاکنون بیش از حدود هزار هکتار از اراضی روستاهای بیرجند توسط بنیاد مسکن برای واگذاری به افراد متقاضی زمین در قالب نهضت ملی مسکن شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: حوزه‌های راه و شهرسازی، امور اراضی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی باید با نظارت جدی بر ساخت و سازهای غیر مجاز از انجام آن جلوگیری کنند.

عباس زاده با بیان اینکه در مقایسه با بعضی از استان‌های کشور، در خراسان جنوبی پرونده ملی در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز نداریم، گفت: تیم نظارتی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های متولی برای نظارت جدی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز باید در استان تشکیل شود.