به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی بعد از ظهر یکشنبه به‌مناسبت روز روستا و عشایر در جمع دانش آموزان دبیرستان امام خمینی (ره) آبدان گفت: روستا محل رویش و توسعه است و روستاییان سهم مهمی در توسعه کشور در ابعاد مختلف دارند لذا تمام تلاش دولت سیزدهم در توانمند سازی روستاییان است

بخشدار آبدان یادآور شد: کارهای زیر بنایی و خوبی در روستاهای بخش انجام شده است که از زحمات مسئولان امر تشکر می‌کنم.

وی گفت: عشایر ذخایر انقلاب هستند و به عنوان مولد در اقتصاد سهم بسزایی دارند و همواره در مسیر توسعه و خودکفایی گام بر می‌دارند.

در این مراسم به صورت نمادین بین دانش آموزان روستایی مدرسه مسابقاتی برگزار شد که توسط بخشداری هدایایی به دانش آموزان اهدا شد