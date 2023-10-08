زهرا مبشرینسب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی طی امروز و فردا جوی نسبتاً پایدار در غالب نقاط استان حاکم خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: از روز سهشنبه بر شدت و سرعت وزش باد در سطح استان افزوده خواهد شد به طوری که وزش باد در برخی نقاط بویژه نواحی شرقی و مشهد مقدس، شدید همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی پیشبینی میشود.
وی افزود: از چهارشنبه بعدازظهر با نفوذ سامانه ناپایدار به استان شاهد افزایش ابرناکی و به تدریج شروع بارش همراه با شدت وزش باد در استان خواهیم بود.
مبشری نسب بیان کرد: دما تا روز چهارشنبه در سطح استان روند افزایشی دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا دوشنبه را صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد پیش بینی کرد.
وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۲ درجه خنکترین و بردسکن با بیشینه دمای ۲۷ درجه گرمترین شهرستانهای استان خراسان رضوی بودهاند. طی این مدت نوسانات دمایی در شهر مقدس مشهد بین ۱۱ و ۲۳ درجه سلسیوس گزارش شده است. بیشترین سرعت وزش باد در ایستگاه هواشناسی سبزوار ۳۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.
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