  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۸

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی:

نفوذ سامانه ناپایدار به خراسان رضوی/وزش باد شدت می‌گیرد

نفوذ سامانه ناپایدار به خراسان رضوی/وزش باد شدت می‌گیرد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: از چهارشنبه عصر با نفوذ ناپایدار به استان خراسان رضوی شاهد شدت وزش باد خواهیم بود.

زهرا مبشری‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز و فردا جوی نسبتاً پایدار در غالب نقاط استان حاکم خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: از روز سه‌شنبه بر شدت و سرعت وزش باد در سطح استان افزوده خواهد شد به طوری که وزش باد در برخی نقاط بویژه نواحی شرقی و مشهد مقدس، شدید همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از چهارشنبه بعدازظهر با نفوذ سامانه ناپایدار به استان شاهد افزایش ابرناکی و به تدریج شروع بارش همراه با شدت وزش باد در استان خواهیم بود.

مبشری نسب بیان کرد: دما تا روز چهارشنبه در سطح استان روند افزایشی دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا دوشنبه را صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد پیش بینی کرد.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۲ درجه خنک‌ترین و بردسکن با بیشینه دمای ۲۷ درجه گرم‌ترین شهرستان‌های استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت نوسانات دمایی در شهر مقدس مشهد بین ۱۱ و ۲۳ درجه سلسیوس گزارش شده است. بیشترین سرعت وزش باد در ایستگاه هواشناسی سبزوار ۳۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

کد مطلب 5906182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها