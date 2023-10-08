رستگاری ملوان در لحظات پایانی برابر نساجی/ پرواز سه امتیازی قو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و نساجی مازندران در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۵ و با قضاوت حسین زیاری در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر انزلی چی ها خاتمه یافت.

ترکیب نساجی در این بازی را رشید مظاهری، وحید محمدزاده، محمدرضا آزادی، فرزاد زامهران، محمود قائد رحمتی، صابر حردانی، امیرمحمد هوشمند، سید محمد احسان حسینی، اسماعیل بابایی، محمدرضا عباسی و علا عباس تشکیل دادند.

حسین صادقی، حامد نورمحمدی، میلاد باقری، پیمان رنجبری، رضا جعفری، افشار صداقت، آرمان اکوان، پدرام قاضی‌پور، مجید عیدی، پوریا پورعلی و مهران احمدی بازیکنان ملوان در این بازی بودند.

در دقیقه ۹، پدرام قاضی‌پور توپ را به سمت دروازه نساجی ارسال کرد که ضربه سر پیمان رنجبری با واکنش به موقع رشید مظاهری همراه شد.

در دقیقه ۱۴ ارسال پای چپ فرزاد زامهران بازیکن نساجی به علاء عباس رسید که ضربه سر این بازیکن با اختلاف بسیار کمی از بالای تیرک دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۵۷ ملوانی‌ها صاحب ضربه ایستگاهی شدند که ضربه پوریا پورعلی به تیرک دروازه برخورد کرد.

در دقیقه ۶۱، فرشید اسماعیلی بازیکن نساجی اقدام به شوت کرد که دروازه بان ملوان در دو مرحله آن را مهار کرد.

در دقیقه ۸۰، سهیل فداکار روی یک پاس در عمق با رشید مظاهری تک به تک شد که ضربه او بااختلاف کمی به بیرون رفت.

در دقیقه ۳+۹۰، ابوذر صفرزاده توپ کرنر را ارسال و محمدرضا سلیمانی بالاتر از مدافعان نساجی با ضربه سر توپ را وارد دروازه کرد و گل پیروز بخش تیمش را به ثمر رساند.

در دقیقه ۸+۹۰، محمود قائد رحمتی بازیکن نساجی روی ارسال کرنر فرصت گلزنی داشت که ضربه سر او با بدشانسی به تیرک دروازه ملوان برخورد کرد.

در نتیجه این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود تیم ملوان به پایان رسید.

با این نتیجه تیم نساجی ۵ امتیازی باقی ماند و ملوان ۱۰ امتیازی شد. نساجی در جایگاه دهم جدول ایستاد و ملوان موقتاً به رده پنجم صعود کرد.