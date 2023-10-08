ابوالفضل محبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای دستورات رئیس جمعیت هلال احمر و ابلاغ رئیس سازمان امداد و نجات اقدام به اعزام تیم‌های مختلف امداد و نجات با هدف خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان کشور افغانستان نمودیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تصریح کرد: سه تیم در قالب، تیم جستجو، نجات در آوار و تیم آنست (تیم‌های جستجو با سگ‌های زنده‌یاب) به مناطق زلزله زده کشور افغانستان اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: یک دستگاه آمبولانس، دو دستگاه خودروی کمک‌دار و یک خودروی تیم آنست تجهیزات لجستیک این تیم‌ها هستند.

محبان خاطر نشان کرد: این تیم‌ها به دستگاه‌های زنده‌یاب بیو رادار و تجهیزات آواربرداری مجهز می‌باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: تیم آنست نیز به همراه دو قلاده سگ زنده‌یاب آموزش دیده برای عملیات جستجو در آوار اعزام شدند.