ابوالفضل محبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای دستورات رئیس جمعیت هلال احمر و ابلاغ رئیس سازمان امداد و نجات اقدام به اعزام تیمهای مختلف امداد و نجات با هدف خدمترسانی به زلزلهزدگان کشور افغانستان نمودیم.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تصریح کرد: سه تیم در قالب، تیم جستجو، نجات در آوار و تیم آنست (تیمهای جستجو با سگهای زندهیاب) به مناطق زلزله زده کشور افغانستان اعزام شدند.
وی در ادامه افزود: یک دستگاه آمبولانس، دو دستگاه خودروی کمکدار و یک خودروی تیم آنست تجهیزات لجستیک این تیمها هستند.
محبان خاطر نشان کرد: این تیمها به دستگاههای زندهیاب بیو رادار و تجهیزات آواربرداری مجهز میباشند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: تیم آنست نیز به همراه دو قلاده سگ زندهیاب آموزش دیده برای عملیات جستجو در آوار اعزام شدند.
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