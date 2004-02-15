عبدالحميد و بحرالعلوم بر اهميت برگزاري انتخابات در عراق تاكيد كردند

به گزارش خبرگزاري مهر،اخضرابراهيمي فرستاده ويژه كوفي عنان كه بنا به درخواست شوراي حكومت انتقالي عراق براي بررسي امكان برگزاري انتخابات فراگير پيش از30 ژوئن(9 تير83) زمان واگذاري قدرت به عراقي ها به اين كشور سفر كرد، عراق را ترك كرد تا پس از يك هفته كوفي عنان نظر نهائي خود را براساس نتايج گزارش ابراهيمي اعلام كند.

به اعتقاد محسن عبدالحميد رئيس شوراي حكومت انتقالي و رئيس حزب اسلامي عراق و محمد بحرالعلوم عضو شوراي حكومت انتقالي عراق، اخضر ابراهيمي در نشست هاي طولاني با تمام طيف هاي سياسي، قومي، دانشگاهي، اجتماعي و فرهنگي عراق اظهارنظري كرد كه همه عراقي ها بر آن اتفاق نظر دارند و آن اهميت برگزاري انتخابات است، هرچند ابراهيمي به سوال موجود درمورد زمان اين برگزاري پاسخ نداد.

به گزارش مهر، عبدالحميد عضو سني و بحرالعلوم عضو شيعه شوراي حكومت انتقالي عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط

هردو براهميت انتخابات تاكيد واعلام كردند منتظرتصميمات كوفي عنان تا يك هفته ديگر مي مانند.

عبدالحميد درارزيابي خود از سفرفرستاده ويژه كوفي عنان گفت: ابراهيمي از يك سو برگزاري انتخابات فراگير را تاييد مي كند اما درعين حال براهميت انتقال قدرت به عراقي ها در موعد مقرر يعني در 30 ژوئن تاكيد مي كند و ما نمي دانيم كه تلفيق ميان اين دو حالت چگونه امكان دارد.

رئيس شوراي حكومت انتقالي افزود: فرستاده ويژه دبيركل سازمان ملل كاملا بي طرف عمل كرد. وي گفت : به ناچار بايد راه هاي جايگزين براي موازنه بين طرح برگزاري انتخابات فراگير و انتقال قدرت در روز استقلال و حاكميت را پيدا كرد.

رئيس كنوني شوراي حكومت انتقالي عراق معتقد است برگزاري انتخابات محدود و انتخاب مجلس انتقالي كه بتواند قدرت را از حكومت ائتلاف پس بگيرد، شايد مشكل را حل كند.

وي گفت: ما در انتظارتصميمات دبير كل سازمان ملل براي حل اين مشكل هستيم و به رغم اينكه از نظر قانوني براي ما الزام آور نيست اما ادب اقتضا مي كند كه به آن ملتزم باشيم زيرا اين ما بوديم كه خواستار اعزام هيات كارشناسي شديم آيا مي توان نسبت به آن بي اعتنا بود؟

عبدالحميد به بن بست رسيدن كارها را بعيد دانست، زيرا به گفته وي آيت الله سيستاني مرجع شيعيان هيچ زمان مشخصي را براي برگزاري انتخابات تعيين نكرده است.

وي افزود: ما هرگزنگفتيم كه برگزاري انتخابات اهميت ندارد، بلكه بر عكس برگزاري انتخابات بسيار مهم است و بايد راه حل هايي براي اين مشكل پيدا كرد ما در شوراي حكومتي جايگزين ها را بررسي نكرده ايم ما در انتظار تصميمات كوفي عنان براي حل اين مشكل هستيم.

بحرالعلوم عضو شيعه شوراي انتقالي هم معتقد است كه مشكلات امنيتي و اداري در مقابل برگزاري انتخابات فراگير وجود دارد اما اين به معناي اين نيست كه نمي توان بر اين مشكلات فائق شد.

وي برخي جايگزين ها را براي امكان انتقال قدرت و برگزاري انتخابات مشروع پيشنهاد كرد. وي افزود: در شوراي حكومت انتقالي دو ديدگاه حاكم است ديدگاه اول كفه ترازو به برگزاري انتخابات سنگيني مي كند و ديدگاه ديگر به انتصاب مجلس انتقالي كه قدرت را تا برگزاري انتخابات از نيروهاي ائتلاف پس بگيرد.

اخضرابراهيمي گفته بود امكان برگزاري انتخابات وجود دارد و شيوه صحيح براي انتقال قدرت براساس نظراكثريت ملت عراق برگزاري انتخابات فراگير است.

بحرالعلوم نيز گفت: ما مجلس انتقالي منصوب وفرمايشي را نمي خواهيم بلكه مجلس پس از انتقال قدرت بايد منتخب باشد.





