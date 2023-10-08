به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده عصر یکشنبه در جلسه بررسی تفاهم نامه احداث شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی از احداث شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی در استان خبر داد و افزود: این شهرک‌ها با همکاری سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره برداری از انرژی برق کشور و با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می‌شوند.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم توسط دستگاه‌های اجرایی مربوط ایجاد خواهد شد، افزود: بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه ایجاد شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی، مکان‌های مورد نظر برای این منظور شناسایی می‌شوند.

عباس زاده ادامه داد: بعد از اینکه مکان‌های شناسایی شده برای احداث شهرک‌های تخصصی انرژی در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب و سرمایه گذار برای انجام این کار مشخص شود، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.