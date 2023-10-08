  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۴

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی:

شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی در خراسان جنوبی احداث می‌شوند

شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی در خراسان جنوبی احداث می‌شوند

بیرجند- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی از احداث شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده عصر یکشنبه در جلسه بررسی تفاهم نامه احداث شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی از احداث شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی در استان خبر داد و افزود: این شهرک‌ها با همکاری سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره برداری از انرژی برق کشور و با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می‌شوند.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم توسط دستگاه‌های اجرایی مربوط ایجاد خواهد شد، افزود: بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه ایجاد شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی، مکان‌های مورد نظر برای این منظور شناسایی می‌شوند.

عباس زاده ادامه داد: بعد از اینکه مکان‌های شناسایی شده برای احداث شهرک‌های تخصصی انرژی در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب و سرمایه گذار برای انجام این کار مشخص شود، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

کد مطلب 5906216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها