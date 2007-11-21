برگزاری اردوهای دانشجویی خارج کشور/ استفاده از خطوط غیرزمینی در اردوها

قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : آنچه که پیش از این برای برگزاری اردوهای دانشجویی مبنا قرار گرفته بود بیشتر به شکل یک دستورالعمل بود اما اکنون به نحوی وسیعتر به موضوع اردوهای دانشجویی نگاه شده و آن دستورالعمل شکل آئین نامه ای پیدا کرده است. دستورالعمل اردوهای دانشجویی حاوی مواد بسیار ساده ای بود و بسیاری از موارد در آن مشخص نبود که بیشتر هم به ضرر دانشجو می شد.

دکتر غلامرضا خواجه سروی با بیان اینکه در دستورالعمل قبلی، اهداف برگزاری اردوهای دانشجویی ذکر نشده بود، خاطرنشان کرد : اهداف برگزاری اردو در آئین نامه جدید اردوهای دانشجویی ذکر شده است. اهدافی که در آئین نامه آمده است شامل تقویت هویت ملی، تقویت روحیه کار جمعی و زندگی دسته جمعی دانشجویی، آشنایی با مراکز دینی، فرهنگی و تاریخی ایران و جهان، آموزش ایرانگردی و جهانگردی، آشنایی با مراکز علمی و فرهنگی ایران و منطقه و جهان و عرضه دستاوردهای دانشجویی کشور در ایران و خارج کشور می شود.

وی گفت : در دستورالعمل سابق اردوهای قواعد عمومی حاکم بر برگزاری اردوهای دانشجویی وجود نداشت اما در آئین نامه جدید مورد توجه قرار گرفته است. رعایت انضباط، مسیرهای حرکت و مشخص بودن زمان بندی اردو از جمله مواردی است که در قواعد عمومی اردوهای دانشجویی ذکر شده است. در آئین نامه جدید نسبت به آموزش برگزار کنندگان اردوهای دانشجویی تاکید شده است.

غلامرضا خواجه سروی از ساماندهی اردوهای دانشجویی خارج کشور در آئین نامه جدید اردوهای دانشجویی خبر داد و به مهر گفت : بحث اردوهای دانشجویی خارج کشور در دستورالعمل قبلی اردوهای دانشجویی پیش بینی نشده بود اما این موضوع در آئین نامه جدید پیش بینی شده است و شورای فرهنگی دانشگاه موظف شده است تا درخواست برگزاری اردوهای دانشجویی خارج کشور را بررسی کند و نظر معاونت فرهنگی وزارت را نیز جویا شود.

قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود : کلیه نهادها، تشکلها، انجمنها و کانونهای دارای مجوز مشخص حقوقی در دانشگاه می توانند درخواست کننده اردوهای دانشجویی خارج کشور باشند.

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در خصوص بحث ایمنی سفر در اردوهای دانشجویی نیز به 1مهر گفت : بحث ایمنی سفر در زمینه اردوهای دانشجویی ضعیف بوده است اما در آئین نامه جدید اردوها سعی شده تا ایمنی سفر به نحو جدی تری مورد توجه قرار گیرد.

خواجه سروی از پیش بینی امکان استفاده از خطوط غیرزمینی در اردوهای دانشجویی خبر داد و اظهار داشت : بحث استفاده از هواپیما، قطار و کشتی پیش از این در دستورالعمل اردوهای دانشجویی وجود نداشته و استفاده از آنها نیز دارای سابقه چندانی در برگزاری اردوها نبوده است. اکنون در آئین نامه جدید اردوهای دانشجویی استفاده از خطوط غیر زمینی مورد بحث قرار گرفته و عنوان شده است که اگر قرار باشد اردوی دانشجویی با استفاده از خطوط هوایی برگزار شود باید توسط شورای فرهنگی دانشگاه بررسی شود.

به گزارش مهر، محمد باقر خرمشاد معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخیرا در جمع خبرنگاران گفت : آئین نامه اردوهای دانشجویی به زودی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی می شود.