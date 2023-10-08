به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید هداوند عصر یکشنبه در نشست تعاملی با اعضای اتاق اصناف و بازاریان اظهار کرد: اصناف و بازاریان از بخش‌های همیشه همراه پلیس در حفظ و شکوفایی امنیت در جامعه بوده که نمی‌توان از این قشر تأثیرگذار غافل شد.

وی بیان کرد: هرچه تعامل و همکاری دوسویه در اجرای طرح‌های مشارکتی بیشتر باشد، ستون‌های امنیت را مستحکم و کاهش جرایم را به ارمغان آورده و همچنین شور و نشاط اجتماعی را افزایش می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان البرز با تأکید بر نصب تجهیزات ایمنی از قبیل نصب دوربین‌های مداربسته در واحدهای صنفی، خاطر نشان کرد: اصناف نقش مؤثری در برقراری امنیت در سطح جامعه داشته و تعامل و ارتباط صاحبان اصناف با پلیس می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات احتمالی باشد.

سردار هداوند اظهار داشت: اصناف نقش مؤثری در برقراری امنیت در سطح جامعه داشته و تعامل و ارتباط صاحبان اصناف با پلیس می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات احتمالی باشد.

وی تصریح کرد: اصناف و بازاریان تنها قشری هستند که به طور مستقیم با کل جامعه در ارتباط هستند و تعامل و همکاری پلیس با کسبه و اصناف می‌تواند، موجب رضایت مندی مردم می‌شود.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به نقش مهم و اثرگذار اصناف و کسبه در پیشگیری از جرایم، افزود: ما از هرگونه همکاری و تعامل با اصناف و کسبه استقبال می‌کنیم و معتقد هستیم، همکاری دوسویه بین اصناف و نیروی انتظامی تأثیر بالایی در کاهش جرایم دارد.