هواشناسی خراسان رضوی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه منتشر شده روز یکشنبه سامانه خبری اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، با توجه به تحلیل نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی از فردا سه‌شنبه تا اواخر هفته جاری، نواحی شمالی و شرق استان شاهد افزایش شدت وزش باد و در برخی نقاط رخداد طوفان گردوخاک خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: این رویداد باعث انتقال ذرات گردوغبار به بیشتر نقاط استان و از جمله شهر مشهد خواهد شد، افزایش شدت وزش باد در نواحی بادخیز شمال و شرق استان همراه با طوفان گردوخاک و احتمال بروز خسارت و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده است.

بر اساس این اطلاعیه، انتقال ذرات گرد و غبار به سایر نقاط و کاهش کیفیت هوا در بیشتر نقاط استان خراسان رضوی بویژه نواحی مرکزی و مشهد به گونه‌ای است که در برخی ساعات کیفیت هوا برای تمامی گروه‌ها ناسالم خواهد بود.

این اطلاعیه اثرات این رویداد را کاهش کیفیت هوا و بروز خسارت به علت شدت وزش باد در نواحی بادخیز استان پیش‌بینی کرده است.

اداره کل هواشناسی خراسان رضوی در این اطلاعیه از شهروندان خواسته است تا تمهیدات لازم در خصوص جلوگیری از خسارات احتمالی به علت افزایش شدت وزش باد و همچنین افزایش شاخص آلودگی کیفیت هوا در نظر گرفته شود.