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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

رئیس هیات سوارکاری بجنورد بیان کرد؛

بالاترین رده کورس کشور در تصرف اسب‌های خراسان شمالی

بالاترین رده کورس کشور در تصرف اسب‌های خراسان شمالی

بجنورد_ رئیس هیات سوارکاری بجنورد گفت: بالاترین رده کورس کشور در تصرف اسب‌های خراسان شمالی قرار گرفت.

فرشاد خطیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته هشتم کورس پاییزه ۱۴۰۲ نژاد اسب ترکمن آق‌قلا یکشنبه برگزار شد.

رئیس هیات سوارکاری بجنورد در ادامه به نتایج کسب شده اشاره کرد و گفت: در دور ششم این رقابت‌ها در نژاد ترکمن (ریتد کاندیشن کلاس ۱)، اسب پهلوان گز به مالیکیت مرحوم حاج حجی‌خان رحمتی موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند، اسب تاخته رستم خانی به مالکیت زنده یاد چابکسوار یونس انفاس با مربیگری علی انفاس نائب قهرمان شد و اسب ادبیک به مالکیت محمد و خلیل کاوه با مربیگری آتا نفس انفاس به مقام سوم دوره ششم هفته هشتم کورس آق‌قلا دست پیدا کرد.

وی در پایان گفت: کورس ریتد کاندیشن کلاس ۱ بالاترین رده کورس در کشور است.

کد مطلب 5906247

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