به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی دومین رویداد نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲ که با حضور مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، اورژانس، هلال احمر، محیط زیست، جهاد کشاورزی، هواشناسی، راه و شهرسازی و و سایر نمایندگان دستگاههای مربوطه در سالن جلسات این مدیریت برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع مدیریت بحرانها و به دلیل شرایط و نیازهایی که در کشور احساس شد در سال گذشته اولین رویداد نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی برگزار شد.
وی افزود: برگزاری رویداد مدیریت بحران ایران به عنوان فرصتی برای فعالان این حوزه است تا دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید قرار دهند.
مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به وجود مخاطره خیزی کشور، تصریح کرد: به همین دلیل نیازهای روز حوزه مدیریت بحران و سمت و سوی رشد این حوزه، فعالیتها و نوآوریهای علمی، اجرایی و برپایی چنین رویدادی از جمله رویدادهای مهم جامعه خواهد بود.
یگانه خاطر نشان کرد: سازمان مدیریت بحران کشور در نظر دارد رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲ را در سطح بین المللی برگزار کند و در بخشهای مختلف اقداماتی چون برپایی نمایشگاه بین المللی، کنفرانس علمی ارائه دستاوردهای تحقیقاتی، کارگاههای آموزشی و تخصصی، نشستهای تخصصی راهبردی، رویداد استارت آپی دانش بنیان و جشنواره فرهنگی هنری را در دستور کار دارد.
وی در ادامه با تقدیر و تشکر از دستگاههایی که در سال گذشته در رویداد نمایشگاهی مدیریت بحران شرکت کردند، گفت: امسال با رایزنیهای انجام شده با برنامه ریزیهای مناسبی روند برگزاری نمایشگاه پیگیری میشود و در بخش قابل توجهی اقدامات دستگاههای مرتبط با نمایشگاه جامعتر فکر و برنامه ریزی خواهد شد.
در پایان این نشست نمایندگان دستگاههای مختلف نظرات و پیشنهادات خود در نحوه برگزاری هرچه بهتر این رویداد را مطرح و در برقراری هماهنگی بیشتر بین دستگاههای مختلف تاکید شد.
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