اعتراض یونانی به تصمیم کمک داور/عصبانیت گل محمدی از بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۹:۱۵ امروز میزبان گل گهر سیرجان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بود.

* ضربه سر میشل تیورده مهاجم خارجی گل گهر در نیمه دوم با واکنش علیرضا بیرانوند همراه شد که گل گهری ها معتقد بودند این توپ از خط دروازه خارج شد اما تیم داوری اعتقادی به این موضوع نداشت تا مارینوس اوزونیدیس نسبت به این تصمیم اعتراض کند.

* مصدومیت میلاد سرلک و یاسین سلمانی از پرسپولیس باعث مداوای آنها پس از تعویض در کنار زمین شد. به نر می‌رسد آسیب دیدگی هر دو بازیکن جدی است و شاید آنها هم دیگر در لیست ملی پوشان برای اردوی پیش رو نباشند.

* سعید الهویی مربی تیم ملی ایران در دقیقه ۵۰ وارد ورزشگاه آزادی شد که در نوع خود جالب توجه بود.

* محسن فروزان اواسط نیمه دوم با مصدومیت بازی را ادامه داد.

* هواداران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه آزادی بارها دروازه بان گل گهر را مورد توهین‌های خود قرار دادند.

* یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در نیمه دوم استرس بالایی داشت و حرکاتش کنار زمین نشان می‌داد از عملکرد بازیکنانش راضی نیست.

* رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس همراه با حسین کلانی، علی پروین، حمید استیلی، رحیم یوسفی، بهروز سلطانی برای اهدای جام قهرمانی کنار زمین رفتند.