اعضای هیئت نظارت بر انتخابات لرستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، طی حکمی از سوی آیت‌الله "احمد جنتی" رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی، "ذبیح ‌الله خداییان" به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات لرستان منصوب شد.

بر همین اساس "سید مرتضی طاهری" به عنوان قائم مقام و عضو هیئت نظارت در این استان انتخاب شد.

حجت ‌الاسلام "محمدجواد موحد"، حجت‌ الاسلام "قنبرعلی خادمی" و حجت ‌الاسلام "محمد قاسمی فر" نیز به عنوان دیگر اعضای هیئت انتخاب شدند.

اعضای هیئت نظارت در شهرستانهای استان نیز به هیئت مرکزی معرفی شده و در آینده نزدیک احکام آنان به استان ابلاغ خواهد شد.

اعضای هیئت نظارت در بخش ها، توسط هیئت نظارت استان تعیین می شوند.