۵۰ بسته معیشتی بین نیازمندان شاهرود توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی حسینیه امام خمینی (ره) ضمن بیان اینکه به مناسبت هفته وقت ۵۰ بسته معیشت بین نیازمندان شاهرود توزیع شده است، ابراز داشت: هزینه این بسته‌ها محل موقوفات بوده است.

وی بابیان اینکه ارزش ریالی هر بسته یک میلیون تومان در مجموع پنجاه میلیون تومان بوده است، افزود: این اقدام با همراهی واقفان شاهرودی به انجام رسیده است.

امام جمعه شاهرود ضمن بیان اینکه بسته‌های معیشت شامل اقلام اولیه و ضروری نیاز یک خانوار است، ابراز داشت: هر بسته شامل اقلامی نظیر برنج، سویا، پنیر، ماکارونی، روغن و غیره بوده است.

امینی ضمن بیان اینکه خیران و نیکوکاران می‌توانند با همکاری اداره اوقاف و سایر نهادهای مربوط در تهیه این بسته‌های معیشت کمک کنند، تصریح کرد: امروز وقف نیز می‌بایست هنگام با نیازهای روز جامعه به روز شود که تهیه اقلام معیشت بخشی از آن محسوب می‌شود.

وی افزود: این وقف‌های جدید باید شناسایی و ظرفیت‌های موجود در راستای رفع گرفتاری‌های مردم به کار گرفته شود.