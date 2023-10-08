کاروان حمایت از طوفان الاقصی در مهدیشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مهدیشهر فردا دوشنبه در حمایت از مردم فلسطین و طوفان الاقصی کاروان موتوری و خودرویی راه خواهند انداخت. این مراسم دوشنبه ساعت ۱۷ از انتهای خیابان صاحب الزمان (عج) حوزه مقاومت بسیج حضرت مهدی (عج) مهدیشهر آغاز می‌شود.

امام جمعه مهدیشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه جشن بزرگ و کاروان خودرویی راهیان قدس در حمایت از عملیات پیروزمندانه رزمندگان مقاومت فلسطینی علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی فردا برگزار خواهد شد، گفت: از عموم ملت شریف مهدیشهر دعوت می‌شود در این مراسم حضور یابند.

حجت الاسلام محمد بارانی با بیان اینکه مردم مهدیشهر همواره پشتیبان مردم فلسطین تا آزادی قدس شریف هستند، تاکید کرد: کاروان خودرویی فردا بعد از ظهر ساعت ۱۷ با حضور خانواده‌های مهدیشهر برگزار می‌شود.

وی هدف از این مراسم را اعلام حمایت از مردم فلسطین از سوی مردم همیشه در صحنه مهدیشهر دانست.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مهدیشهر با همکاری سپاه و حوزه مقاومت بسیج حضرت مهدی (عج) این برنامه را ساماندهی کرده‌اند.

به گزارش مهر، امشب مردم شاهرود نیز به حمایت از فلسطینی‌ها دست به تجمع زدند.