50 درصد اعتبارات عمرانی در سال آینده به استانها اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی احمد عاشری صبح امروز در بازدید از طرح پل میانگذر دریاچه ارومیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این رقم که 9 هزار میلیارد تومان است در صورت تصویب نهایی مجلس به استانها پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون تنها 25 درصد اعتبارات عمرانی به استانها اختصاص یافته است، هدف از افزایش این رقم را بالا بردن نقش محوری استانها در اجرای طرحهای عمرانی همچنین تلاش برای توسعه همه جانبه استانها عنوان کرد.

عاشری افزایش سرعت اجرای طرحهای عمرانی، کاهش هزینه ها و افزایش نظارت بر حسن اجرای طرحها توسط خود مسئولان استانی را از نتایج پیش بینی شده افزایش اعتبارات عمرانی استانها اعلام کرد.

وی در خصوص نحوه توزیع این اعتبارات نیز بیان داشت: بر اساس شاخص های معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری همچنین پیشنهاد وزیران، استانداران و مسئولان دستگاه های اجرایی، سهم هر استان از این اعتبارات مشخص خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی وزیر کشور با اظهار رضایت از روند اجرای طرح پل میانگذر دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: دولت در نظر دارد با توجه به اهمیت فنی این پل و اجرای آن توسط متخصصان داخلی، تعدادی از کلاسهای آموزشی دانشگاه های مطرح کشور همچنین دوره کار ورزی متخصصان فنی را در محل پل میانگذر دریاچه ارومیه برگزار کند.

استاندار آذربایجان غربی نیز درجریان این بازدید اظهار داشت: با توجه به اینکه با تلاش متخصصان داخلی راهکار جدیدی برای سوار کردن عرشه روی پل ارائه شده است انتظار می رود روند اجرای کار سرعت و شتاب بیشتری به خود بگیرد.

رحیم قربانی اظهار امیدواری کرد: ساخت این پل تا قبل از سفر دور دوم رئیس جمهور به آذربایجان غربی به پایان برسد.