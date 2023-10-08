کردستان در حمایت از فلسطین به پا خاست

به گزارش خبرنگار مهر، اینجا سرزمین لاله‌ها و مقاومت‌هاست، سرزمین ایثار و از خودگذشتگی‌ها، جایی که مردمانش در دوران جنگ تحمیلی جان دادند، مال را اهدا کردند اما حمایت از مرز و بوم را فراموش نکردند.

سال‌هاست فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل می‌ایستند و از مال و جانشان می‌گذرند اما اجازه تصرف میهن‌شان را نمی‌دهند.

مردم غیور فلسطین اخیراً در عملیاتی با عنوان طوفان الاقصی بر علیه رژیم منحوس صهیونیستی ایستادند و امروز کردستانی‌ها برای حمایت از دلیر مردان و شیر زنان حماسه‌ساز فلسطینی به پا خواستند.

به مناسبت این پیروزی غرور آفرین، کردستانی‌ها نیز برای حمایت از فلسطینی‌ها به خیابان‌ها آمدند و با اجرای رژه موتوری و خودرویی در شادی مردمان غیور فلسطین شادی کردند و امروز استان کردستان نیز صحنه حمایت همه جانبه مردم در مقاومت فلسطین شد.

مردم انقلابی استان کردستان از ساعتی قبل با تجمع در میادین اصلی شهر حمایت خود از مردم مظلوم سرزمین‌های اشغالی را اعلام کردند و پیروزی امروز فلسطینیان در عملیات طوفان‌الاقصی را جشن گرفتند.

این جشن از سمت ورزشگاه ۲۲ گولان به سمت میدان آزادی برگزار شد و در این جشن بزرگ پیر و جوان، کودک و خردسال حضور داشتند.

بسیاری از شرکت کنندگان در مراسم‌ها سطح استان کردستان، در حالی که در دستان خود پلاکاردهایی با مضامین دفاع از قدس شریف، پرچم فلسطین و انصار حزب الله در دست داشتند، با آتش زدن پرچم اسرائیل انزجار خود را از این رژیم کودک کش ابراز کردند.

در شهر سنندج جشن بزرگداشت قیام تاریخی جوانان فلسطینی با رژه خودرویی و موتوری صدها کُرد سنندجی از ورزشگاه ۲۲ گولان آغاز و تا میدان آزادی سنندج استمرار یافت.

در سایر شهرهای استان نیز این جشن با حضور اقشار مختلف مردم تا غروب امشب ادامه داشت و مردم حمایت خود را از فلسطین اعلام کردند.

از زیبایی‌های این جشن مردمی حضور نوجوانان و جوانان بود که با در دست داشتن پرچم فلسطین و ایران در این شور و نشاط حاضر شدند و حمایت خود را از همسن و سالان فلسطینی اعلام داشتند.