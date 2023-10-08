«قدمگاه» گرگان یک ظرفیت معنوی و فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام عباسعلی گرزین، شامگاه یکشنبه در جشن تشریف فرمایی امام حسن عسکری (ع) به گرگان ضمن عرض تبریک به مناسبت پیروزی جبهه مقاومت، اظهار کرد: با اتفاقی که طی روز گذشته توسط جبهه مقاومت رخ داده است شاهدیم که وعده‌های الهی برای اهالی مقاومت، ایثار و مجاهدت محقق شد.

وی افزود: اگرچه ما به بیانات مقام معظم رهبری که فرموده بودند اسرائیل ۲۵ سالگی خود را نمی بیند، یقین داشتیم اما فکرش را نمی‌کردیم که به این زودی شاهد این اتفاق باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: با پیروزی جبهه مقاومت شاهد ریخته شدن پایه‌های پوشالی خانه عنکبوتی اسرائیل هستیم.

وی افزود: همان گونه که خداوند در قرآن وعده داد بود که اگر امتی اهل استقامت باشد نعمت‌های مادی و معنوی در اختیارشان قرار می‌دهد اکنون آن وعده تحقق پیدا کرد و محقق شد اگر چه مردم ما با پیروزی انقلاب اسلامی هر روز شاهد تحقق وعده‌های خداوند هستند.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به ورود امام حسن عسکری به گرگان گفت: اگرچه دوران امام حسن عسکری یکی از سخت‌ترین دوران امامت بود اما یکی از پر فروع ترین دوران جبهه حق علیه باطل در زمان ایشان رقم خورد.

گرزین اظهار کرد: پیروزی‌هایی که امروز در دنیا نصیب جبهه مقاومت می‌شود و برای مسلمانان اتفاق می‌افتد بخش مهم آن برگرفته از قیام امام حسن عسکری است.

وی شجاعت، بصیرت، ایمان و امید را از مهمترین خصوصیات این امام برشمرد و افزود: این امام در دوران زندگی و امامت خود از ارتباط با محبین و شیعیان خود محروم بود اما هیچ گاه دست از رسالت خود برنداشتند و از وعده‌های خداوند نا امید نشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: امام حسن عسکری (ع) در تاریخ سوم ربیع الثانی به دعوت علما و مردم به شهر گرگان فعلی وارد شدند، با مردم دیدار کردند.

وی اظهار کرد: قدمگاه امام حسن عسکری (ع) ظرفیت عظیم معنوی و فرهنگی برای شهرستان گرگان است که باید مورد توجه قرار گیرد.