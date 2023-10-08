به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ فایق رستمی عصر یکشنبه در دیدار فرمانده انتظامی کردستان با تبریک هفته فراجا و قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات شبانه‌روزی پلیس در حفظ نظم و امنیت و حراست از مرزهای کشور، بیان کرد: ایجاد امنیت پایدار در جامعه اسلامی اهمیت فراوانی دارد که امروزه خوشبختانه این مهم در دست کسانی است که با شجاعت و ایثار به مردم خدمت می‌کنند.

وی افزود: امنیت چیزی است که در قرآن به آن اشاره شده است، که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، که در دستان توانمند پلیس است و با خودگذشتگی به مردم خدمت می‌کنند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری به ملاقات‌های مردمی فرمانده انتظامی کردستان اشاره و یادآور شد: از نزدیک شاهد ملاقات چهره به چهره سردار آزادی با مردم کردستان هستیم که انصافاً این فرمانده لایق با صبر و حوصله در کنار مردم است که جای شکر گزاری دارد و ما مدیون این زحمات هستیم.

ماموستا رستمی در ادامه با اشاره به اینکه نیروهای نظامی و انتظامی یک زمان در جبهه نبرد حق علیه باطل از کیان مملکت دفاع می‌کردند، تصریح کرد: امروز همه شاهد فعالیت‌های پلیس در عرصه‌های مختلف هستند که خوشبختانه هر روزه به مردم در کمال محبت و گذشت خدمت می‌کنند.

وی در پایان به اقدامات پلیس استان اشاره کرد و گفت: پلیس در راه ایجاد امنیت، شهید تقدیم می‌کند و مردم کردستان به میهن خود وفادار هستند و شهدای زیادی در این راه تقدیم کرده‌اند و اکنون نیز قدردان ایثارگری پلیس هستند.