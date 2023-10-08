زمینه مشارکت و حضور حداکثری مردم تنگستان در انتخابات فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر یکشنبه در نشست انتخاب هیأت اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان خبری در شهرستان عنوان داشت: راهبرد انتخابات در شهرستان همان فرمایش مقام معظم رهبری مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت محور که بر اساس همین چهار راهبرد در تنگستان اقدام خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه هرکسی توسط شورای نگهبان تائید شد برای ما ملاک عمل است ادامه داد: اجرای قانون و صیانت از آرای مردم از وظایف اعضای ستاد انتخابات شهرستان است و قانون‌مداری و رعایت اصل بی طرفی در همه تصمیم‌گیری‌ها و فرایند انتخاباتی، ملاک و معیار قرار خواهد گرفت.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه هدف ما مشارکت و حضور حداکثری مرد در انتخابات است افزود: ستاد انتخابات شهرستان تنگستان آمادگی لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور با حضور و مشارکت حداکثری مردم را دارد.

وی یاد آور شد: امیدواریم کسانی که به عنوان هیأت اجرایی انتخاب شدند و چه اعضای علی البدل ان شاء الله کارشان به موقع و کامل انجام بدهند.

در پایان این جلسه سید محمد رضا حسنی، کاظم فرشچی، غلامرضا عمرانی، رضا پولادی، منصور رضایی، حسین حیدری، یوسف عزت رفتار، حسین محمدی به ترتیب رأی به عنوان اعضای هیأت اجرایی تنگستان انتخاب شدند.