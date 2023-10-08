به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر یکشنبه در نشست با هیأت قایقرانی استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به وجود استعدادهای فراوان در شهرستان از ورزشی‌هایی که با اقلیم این منطقه سازگاری دارد مانند قایقرانی حمایت لازم خواهیم کرد.

وی افزود: ورزش قایقرانی از ورزشی‌های بسیار خوب است با توجه به وجود پتانسیل و ظرفیت موجودی که در شهرستان است می‌تواند موجب فراهم شدن ورود افراد زیاد به این رشته ورزشی شود.

فرماندار تنگستان افزود: برای فعالیت رشته قایقرانی در شهرستان آمادگی لازم برای محیا کردن زیر ساخت‌های مورد نیاز داریم.

وی یاد آور شد: در کمیته برنامه ریزی سال جاری اعتبار بسیار خوبی برای حوزه ورزش اختصاص داده شده است که کمک خواهد شد به زیر ساخت‌های ورزش در تنگستان و هم نیازهای جدیدی که در شهرستان احساس می‌شود.

لطفی بیان کرد: در تنگستان هر جا که نیاز است برای فعالیت‌های ورزشی مجوزی صادر شود که منع قانونی نداشته باشد حمایت لازم انجام خواهد گرفت.