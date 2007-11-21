جوانه در اندیشه شکست مناطق نفت خیز

به گزارش خبرنگار مهر، سالن خانه تکواندو روز جمعه شاهد برگزاری سه دیدار از رقابتهای لیگ برتر خواهد بود که طی آن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مقابل مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه قرار خواهد گرفت. مقاومت با دانشگاه آزاد اسلامی مبارزه می کند و تربیت بدنی هرمزگان به مصاف هیئت تکواندو کرج خواهد رفت.

دیدار دو تیم پاس تهران و مس کرمان نیز با توجه به حضور هادی ساعی و بهزاد خداداد در رقابتهای انتخابی المپیک به تعویق افتاد.

جام حذفی برگزار می شود

سالن خانه تکواندوهمزمان با برگزاری رقابتهای لیگ برتر شاهد آغازرقابتهای جام حذفی نیزخواهد بود. درجریان این مسابقات 4 دیداربرگزارمی شود که هیئت تکواندو اصفهان با شرکت ملی حفاری، راه آهن تبریزبا هیئت تکواندو چالوس، لیان بوشهر با هیئت تکواندو لاهیجان و تربیت بدنی هرمزگان با هیئت تکواندو کرج مبارزه خواهند کرد.

مرحله دوم لیگ آینده سازان آغاز می شود

هفته نخست از مرحله دوم رقابتهای لیگ آینده سازان تکواندو روز جمعه آغاز می شود. روز جمعه تیم های صعود کننده به مرحله دوم به مصاف هم خواهند رفت که طی آن مناطق نفت خیز با ملی حفاری، پاس با هیئت تکواندو مازندران، مژدهی رشت با فراکنترل پویا ، آبفا هرمزگان با هیئت تکواندو بوشهر و جوانه با آینده سازان فرهنگ کرج دیدار می کنند. این رقابتها هم در خانه تکواندو برگزار می شود.