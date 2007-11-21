کیت جدید آزمایش DNA با عملکرد مشابه جستجوگر گوگل عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کالیفرنیایی تحقیقات ژنتیکی 23andMe با همکاری گوگل کیت جدیدی را عرضه کرده است که کاربران می توانند به کمک آن از خود آزمایش DNA بگیرند.

این کیت که 999 دلار قیمت دارد، می تواند ژنوتیپ 580 هزار "نوکلئوتید چند ریختی منفرد"(Snp) را بدست آورد.

این بدان معنی است که این کیت می تواند نقشه DNA بازسازی شده توسط 23 جفت کروموزم انسانی پایه و گزارشی کامل درباره خطر ابتلا به حداقل 20 بیماری را در اختبار کاربر بگذارد.

همچنین این کیت به خاطر برخورداری از فناوری "جستجوگر ژنوم" (Genome Explorer) امکان مقایسه این اطلاعات را با تازه ترین مطالعات ژنتیکی فراهم می کند.

"جستجوگر ژنوم"، یک نوع موتور جستجو به سبک گوگل است که شرکت مانتین ویوو بهار گذشته با سرمایه ای در حدود 9/3 میلیون دلار توسعه داد.

براساس گزارش نیویورک تایمز، اگرچه این فناوری تست فوری DNA می تواند مزایای زیادی داشته باشد، اما در این حال می تواند خطراتی هم در بر داشته باشد که تردیدهایی را در مفید بودن این کیت ایجاد می کند.

برای مثال در صورتی که این فناوری مرگ قریب الوقوع جوانان با مشکلات نهفته ژنتیکی را کشف کند، کسب این نتایج چه عواقبی را می تواند در بر داشته باشد.

بنابراین گزارش، از سال 2008 شرکت های دیگری چون Navigenics سرویس های مشابهی را وارد بازار می کنند.