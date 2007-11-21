تنها یک بیستم صادرات عسل جهان در اختیار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس انجمن زنبور عسل ایران صبح امروز در مراسم افتتاحیه ششمین همایش علمی پژوهشی زنبور عسل کشور اظهار داشت: از مجموع 36 هزار تن عسل تولید شده تنها یک هزار و 800 تن از ایران صادر می شود که این موضوع نیازمند تدابیر خاص است.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قانونمند و استاندارد شدن صنعت زنبورداری امری اجتناب ناپذیر است که در صورت تحقق می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات این صنعت را حل کند.

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان یادآور شد: چین به عنوان بزرگترین تولید کننده عسل جهان، یک چهارم کل تولیدات این محصول را در اختیار دارد و پس از آن آرژانتین بزرگترین تولید کننده عسل است اما اولین و بزرگترین صادر کننده عسل جهان آرژانتین است.

وی تاکید کرد: عوامل متعددی باعث بروز اشکال و تفاوت میزان صادرات ایران با سایر کشورهاست که عمده ترین آن استاندارد و بسته بندی است.

عبادی تصریح کرد: از آنجا که عسل تولیدی ایران به خصوص به لحاظ بسته بندی فاقد استاندارد جهانی است امکان صادرات محصول ایران به صورت گسترده وجود ندارد.

به گفته وی ایران یازدهمین تولید کننده عسل دنیاست اما از نظر صادرات در رده 16 به بعد قرار دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ارتقا سطح کیفی محصول عسل و بسته بندی آن ایران بتواند به جایگاه واقعی خود در این بخش دست یابد.

ششمین سمینار علمی پژوهشی زنبور عسل کشور صبح امروز با حضور بیش از 250 نفر از کارشناسان، تولیدکنندگان و محققان در موسسه تحقیقات علوم دامی کرج برگزار شده است.

این سمینار به مدت دو روز آخرین یافته های تحقیقی در خصوص زنبور عسل را با حضور کارشناسان بررسی خواهد کرد.